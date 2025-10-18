Weiche Flensburg unterliegt Spitzenreiter Oldenburg trotz Aufholjagd

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bleibt Weiche Flensburg gegen den Tabellenführer VfB Oldenburg punktlos. Ein früher Rückstand und individuelle Fehler kosten der Wulff-Elf am Ende die Chance auf einen Punktgewinn.

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten endet mit einem knappen Auswärtssieg für den VfB Oldenburg. Während die Gäste in den ersten 45 Minuten überlegen agierten und eine komfortable 3:0-Führung herausspielten, kämpfte sich Weiche Flensburg im zweiten Durchgang zurück – verpasste den Ausgleich aber knapp. Bereits in der 3. Spielminute brachte Julian Boccaccio die Gäste per Distanzschuss nach einer Ecke früh in Führung. Auch in der Folge dominierte Oldenburg das Geschehen. Flensburg fand kaum ins Spiel, während Oldenburg durch aggressives Pressing und schnelle Kombinationen immer wieder gefährlich wurde. Boccaccio traf in der 19. Minute erneut – diesmal nach einem abgefälschten Querpass von Brand.

Kurz vor der Pause nutzte Mats Facklam einen schweren Patzer in der Flensburger Defensive zum 0:3 (44.). Weiche wirkte zu diesem Zeitpunkt verunsichert und hatte kaum offensive Akzente gesetzt. In der zweiten Hälfte stellte Flensburg um und zeigte ein anderes Gesicht: Mehr Einsatz, mehr Ballbesitz, mehr Zug zum Tor. Der Lohn kam spät, aber verdient: In der 81. Minute verwandelte Dominic Hartmann einen Foulelfmeter souverän zum 1:3, nachdem Faleu im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Nur drei Minuten später köpfte Marshall Faleu nach einer Freistoßflanke von René Guder zum 2:3 ein – sein sechster Saisontreffer.