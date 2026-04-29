Weiche Flensburg überzeugt – Altona 93 verliert klar

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Der SC Weiche Flensburg 08 feierte einen souveränen Heimerfolg gegen einen überforderten Aufsteiger Altona 93. Die Weichen für den Sieg wurden bereits in der ersten Spielminute gestellt, als Sandro Plechaty den frühen Treffer zum 1:0 markierte. Die Dominanz der Hausherren setzte sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fort: In der 35. Minute erhöhte erneut Sandro Plechaty auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel behielten die Flensburger die Spielkontrolle. In der 79. Minute erzielte Ibrahim Bashiru Ali das Tor zum 3:0. Ein kurzes Aufbäumen der Gäste wurde in der 81. Minute belohnt, als Rasmus Tobinski den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte. Die Hoffnung auf eine Wende währte jedoch nur kurz, da die Gastgeber den alten Abstand zügig wiederherstellten. Den Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung setzte Kevin Ntika Bondombe in der 89. Minute mit dem Tor zum 4:1-Endstand.