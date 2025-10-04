Weiche Flensburg schockt SV Meppen – HSV II siegt in Emden spät

Der 13. Spieltag der Regionalliga Nord begann heute mit zwei packenden Begegnungen voller Tore und Dramatik. Während der SV Meppen beim 3:5 in Flensburg einen empfindlichen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen musste, feierte der Hamburger SV II in Emden dank eines Last-Minute-Treffers einen ganz wichtigen Auswärtssieg.

Das Bremer Stadtduell lebt von Emotionen. Der Bremer SV erkämpfte sich zuletzt ein 2:2 gegen Weiche und will diesen Mut ins Heimspiel mitnehmen. Werder II dagegen feierte ein spektakuläres 4:0 gegen den VfB Lübeck und kommt mit viel Rückenwind. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld, doch das Prestige dieses Derbys gibt der Partie eine besondere Schärfe.

Das Stadtderby elektrisiert Lübeck: Phönix rangiert als Fünfter stabil im oberen Mittelfeld, verlor jedoch zuletzt deutlich mit 1:2 gegen Oldenburg. Der VfB Lübeck dagegen ging in Bremen mit 0:4 unter – ein herber Dämpfer. Beide Teams stehen damit unter Druck, nicht weiter zurückzufallen. Ein Derby, das Prestige und wichtige Punkte zugleich verspricht.

Ein Kellerduell, das Brisanz verspricht: Lohne steht auf Platz 16 und verlor zuletzt knapp 1:2 in Jeddeloh. Altona konnte keines seiner vergangenen vier Spiele gewinnen und ging mit 0:4 gegen Schöningen unter. Beide Mannschaften suchen dringend nach Konstanz, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Die Partie ist ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf.

Der Aufsteiger aus Schöningen feierte am Donnerstag mit dem 4:0 in Altona einen Befreiungsschlag und will diesen Schwung nun zu Hause mitnehmen. Norderstedt holte zwar ein 2:2 beim HSV II, bleibt aber mit nur zwei Siegen aus zwölf Spielen tief im Tabellenkeller hängen. Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Duell, um wieder ins Hintertreffen zu geraten.

In Emden ging es hoch her. Vor 2250 Zuschauern starteten die Gastgeber furios: Theo Schröder traf in der 9. Minute, Mika Eickhoff erhöhte kurz nach der Pause (47.) auf 2:0. Doch dann kam der HSV II zurück: Maurice Boakye verkürzte (65.), Raif Adam glich aus (69.) und Boakye drehte die Partie mit einem Foulelfmeter (77.). Trotz Gelb-Rot für Michael Chukwuemeka Igwe (55.) stemmte sich Emden zurück: Michel Eickschläger glich in der 87. Minute zum 3:3 aus. Doch in der Nachspielzeit schlug Niklas Tuppeck zu (90.+4) und sicherte den Gästen einen dramatischen 4:3-Sieg. Damit verbessert sich der HSV II auf 11 Punkte, während Emden trotz starker Moral leer ausgeht.

Vor 786 Zuschauern entwickelte sich in Flensburg ein Offensivspektakel. Sandro Plechaty brachte die Hausherren in der 31. Minute in Führung, doch Jonathan Wensing glich nur sechs Minuten später aus. Nach der Pause schlug Ibrahim Bashiru Ali gleich doppelt zu (47., 56.) und stellte auf 3:2, nachdem Julian Ulbricht per Elfmeter (53.) zwischenzeitlich ausgleichen konnte. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Marcel Cornils traf in der 81. Minute zum 4:2, Ulbricht antwortete in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer. Nur eine Minute später stellte Dominic Hartmann mit dem 5:3 den Endstand her. Der SV Meppen musste damit die zweite Saisonniederlage einstecken, während Flensburg mit nun 19 Punkten ins gesicherte Mittelfeld klettert.

Drochtersen/Assel ist mit Meppen das Team der Stunde. Mit dem 4:3-Sieg in Oldenburg katapultierte sich der SVD auf Rang vier und mischt weiter ganz oben mit. Hannover 96 II wartet dagegen noch auf die Nachholpartie gegen Phönix und will sich nach einem durchwachsenen Saisonstart im Mittelfeld stabilisieren. In Drochtersen trifft eine stabile Defensive auf eine formstarke Offensive – ein Spiel mit viel Potential. ---

Der HSC kassierte beim 0:6 in Meppen ein bitteres Debakel und steckt als Aufsteiger im Tabellenkeller. Nun wartet mit Jeddeloh ein echter Härtetest: Der SSV siegte 2:1 gegen Lohne und stehen auf Rang drei. Mit nur einer Niederlage in zwölf Spielen ist Jeddeloh eines der stabilsten Teams der Liga. Für den HSC geht es ums Aufrichten, für Jeddeloh ums Dranbleiben im Titelrennen.

