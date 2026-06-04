Weiche Flensburg: Regionalliga-Kader mit regionalen Talenten

Joshua Nwokoma (li.) kehrt gestärkt und mit viel Erfahrung aus Kiel zurück. – Foto: Volker Schlichting

Der SC Weiche Flensburg 08 untermauert einmal mehr seine Vereinsphilosophie, verstärkt auf junge, hungrige Akteure aus der Region zu setzen. Für die kommende Spielzeit befördert der nördlichste deutsche Regionalligist mit Daniel Schaen und Joshua Hansen zwei vielversprechende Talente fest aus der eigenen U 19 in den Liga-Kader. Zudem kehrt Offensivkraft Joshua Nwokoma nach seiner einjährigen Leihe planmäßig vom Oberligisten Kilia Kiel an die Bredstedter Straße zurück.

„Es ist wichtig, jungen Spielern, am besten aus unserem eigenen Verein oder aus der Region, eine sportliche Perspektive für die eigene Entwicklung zu geben. Wir wollen die Jungs fördern und ihnen die Chance geben, sich bei uns weiterzuentwickeln. Sie haben viel Potential, und so trauen wir ihnen zu, den Sprung zu schaffen.“

Cheftrainer Tim Wulff freut sich zwar über die personellen Optionen, nimmt die Youngster aber gleichzeitig in die Pflicht: „Es ist aber kein Selbstlauf. Sie müssen in Training und Wettkampf fleißig dafür arbeiten.“

Daniel Schaen: Variabler Verteidiger mit fußballerischem Feinschliff

Mit dem 19-jährigen Daniel Schaen (geboren am 5. März 2007) rückt ein exzellent ausgebildeter Abwehrspieler fest in den Regionalliga-Kader auf. Seine fußballerischen Wurzeln liegen im Westen der Republik, wo er unter anderem für Alemannia Aachen auflief. Seine wichtigste Entwicklungsstufe durchlief er anschließend von 2020 bis 2024 im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) von Holstein Kiel. Nach kurzen Zwischenstationen beim Niendorfer TSV und bei Eintracht Norderstedt stieß der Linksfuß im Sommer 2025 zur Flensburger U 19.

Die bisherige Bilanz des Defensivspielers: Neben zwei Einsätzen in der Landesliga-U23 stand Schaen bereits zweimal im Regionalliga-Kader und sammelte wertvolle Minuten in Testspielen der Ligamannschaft. Trainer Tim Wulff, der in der Schlussphase der Saison verletzungsbedingt auf das Talent verzichten musste, blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, dass wir von den A-Junioren mal wieder einen Spieler hochziehen können. Er ist gut ausgebildet, bringt Spielwitz mit und ist auf der linken Seite variabel einsetzbar.“

Joshua Hansen: Ein eiskalter Vollstrecker aus der eigenen Jugend

Im Gegensatz zu Schaen konnte Angreifer Joshua Kilian Hansen (geboren am 26. Januar 2007) bereits echte Regionalliga-Luft schnuppern. Der ebenfalls 19-jährige Stürmer, der seine Laufbahn beim FC Wiesharde begann und über Flensburg 08 schließlich fest zu Weiche stieß, durfte sich in der abgelaufenen Saison über drei Kurzeinsätze freuen. Dabei erwies er sich als echter Glücksbringer: Alle drei Partien – in Lohne (3:0), beim HSC Hannover (3:1) und beim VfB Lübeck (1:0) – wurden siegreich gestaltet. Drei weitere Male stand der Offensivakteur im Spieltagskader der Regionalliga, zudem lief er zweimal für die U 23 in der Landesliga auf.

Hansen verbrachte ebenfalls drei Jahre im Kieler NLZ (2021–2024), ehe er nach Flensburg zurückkehrte. Tim Wulff, der einst selbst als klassischer Mittelstürmer den Weg von den „Störchen“ zu Weiche fand, sieht im jungen Angreifer eine vielversprechende Option für die Box: „Auch hier freuen wir uns, dass wir einen Spieler unserer A-Junioren hochziehen können. Wir freuen uns auf einen Offensivspieler mit gutem Abschluss, der nur wenige Aktionen zum Toreschießen braucht.“

Joshua Nwokoma: Rückkehr der flexiblen Nummer sieben

Die dritte Personalie im Bunde ist ein alter Bekannter: Der 21-jährige Joshua Nwokoma kehrt nach Ablauf seines Leihgeschäfts zurück. Der flexibel einsetzbare Akteur war im Sommer 2024 von der SG Eckernförde/Fleckeby nach Flensburg gewechselt, unterschrieb dort einen langfristigen Vertrag und sammelte umgehend 21 Regionalliga-Einsätze. Um ihm noch mehr regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau zu garantieren, folgte im August 2025 das Leihgeschäft zum ambitionierten Oberligisten FC Kilia Kiel. Bei den Landeshauptstädtern blühte der Offensivspieler, der zwischen 2017 und 2022 ebenfalls bei Holstein Kiel ausgebildet wurde, regelrecht auf: In 23 Einsätzen knipste er starke achtmal.

Dementsprechend groß ist die Vorfreude im Flensburger Lager auf den Rückkehrer, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine tragende Rolle einnehmen soll. Trainer Tim Wulff blickt voller Erwartung auf das Wiedersehen: „Wir freuen uns auf seine Rückkehr. Bei Kilia Kiel konnte er viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Er ist wichtig als Typ für die Mannschaft und auch für die Kabine. Zudem ist er auf vielen Positionen in der Offensive, aber auch in der Defensive einsetzbar. Daher freuen wir uns auf unsere Nummer sieben.“