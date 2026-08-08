Weiche Flensburg feiert Kantersieg gegen Eimsbütteler TV Tobinski trifft dreifach – Weiche lässt Eimsbütteler TV beim 5:2 kaum eine Chance von Daniel Kusber · Gestern, 17:20 Uhr · 0 Leser

Weiche Flensburg hat im ersten Heimspiel der Saison ein offensives Feuerwerk abgebrannt. Gegen den Eimsbütteler TV setzte sich die Mannschaft von der Förde deutlich mit 5:2 durch. Rasmus Tobinski glänzte mit einem Dreierpack.

Die Partie begann zunächst ausgeglichen, doch Weiche zeigte sich im Abschluss wesentlich konsequenter. Nach einem langen Lauf von Theo Behrmann war Tobinski in der 14. Minute zur Stelle und vollendete ins lange Eck. Nur sieben Minuten später legte der Flensburger nach: Ibrahim Ali und Erolind Krasniqi kombinierten sich sehenswert über die linke Seite, Ali bediente Tobinski am langen Pfosten – 2:0. Der Eimsbütteler TV blieb trotz des Rückstands gefährlich. Toralf Hense hatte in der 24. Minute die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer, scheiterte aber an Weiche-Keeper Seibt und der zurückgeeilten Defensive. Auf der Gegenseite vergab Tobinski weitere Chancen, ehe Hense in der 37. Minute schließlich doch verkürzte. Aus rund 20 Metern wurde der Eimsbütteler nicht entscheidend gestört und traf zum 1:2.

Weiche ließ sich davon allerdings nicht aus dem Rhythmus bringen. Kurz vor der Pause sorgte Kevin Ntika nach einer scharf getretenen Ecke von Krasniqi per Kopf für das 3:1. Der ETV musste zudem einen Torwartwechsel verkraften: Max Wendt verletzte sich und wurde durch Juri Behr ersetzt. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Weiche die spielbestimmende und vor allem gefährlichere Mannschaft. Torben Marten erhöhte in der 58. Minute auf 4:1. Nach einem starken Doppelpass mit Ibrahim Ali war Marten frei vor Behr und schob den Ball souverän am ETV-Schlussmann vorbei.