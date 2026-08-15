Weiche Flensburg feiert 5:2-Kantersieg gegen Jeddeloh

Weiche Flensburg hat den SSV Jeddeloh deutlich mit 5:2 besiegt. Nach der knappen 1:0-Pausenführung drehte der Gastgeber in der zweiten Hälfte auf und machte den Erfolg mit vier weiteren Treffern perfekt.
Weiche Flensburg hat in der Regionalliga einen überzeugenden 5:2-Heimsieg gegen den SSV Jeddeloh gefeiert. Vor 821 Zuschauern im Manfred-Werner-Stadion legten die Gastgeber bereits früh den Grundstein für den Erfolg und ließen sich auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gäste nicht aus dem Konzept bringen.
Nach einer zunächst zerfahrenen Anfangsphase schlug Weiche in der achten Minute erstmals zu. Ole Wagner fand mit einem starken Pass die Schnittstelle in der Jeddeloher Abwehr, Rasmus Tobinski startete im richtigen Moment und überlupfte den herausstürmenden Torhüter Onken zum 1:0. Für Tobinski war es bereits das fünfte Saisontor.
Jeddeloh fand anschließend besser ins Spiel, blieb im letzten Drittel aber häufig zu unpräzise. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Tobias Bothe kurz vor der Pause: Nach einer Ecke kam er aus fünf Metern zum Kopfball, doch Weiches Torhüter Seibt reagierte stark und parierte auf der Linie. Auch Flensburg hatte weitere Möglichkeiten, unter anderem durch Ibrahim Ali und Bashiru. Mit der knappen Führung ging es schließlich in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Weiche den Druck – und belohnte sich schnell. In der 56. Minute setzte Ole Wagner einen starken Konter fort und bediente Erolind Krasniqi. Der ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und traf aus zwölf Metern zum 2:0.
Jeddeloh antwortete allerdings umgehend. Nach einem Handspiel im Strafraum entschied Schiedsrichter Otto auf Elfmeter. Kamer Krasniqi übernahm die Verantwortung und verwandelte in der 65. Minute sicher zum 2:1.
Die Hoffnung der Gäste auf eine Wende hielt jedoch nur kurz. Drei Minuten später stellte Rasmus Tobinski den alten Abstand wieder her. Erolind Krasniqi flankte aus dem rechten Halbfeld, Tobinski stieg im Fünfmeterraum am höchsten und köpfte den Ball ins lange Eck.
In der 71. Minute machte Ibrahim Ali schließlich alles klar. Nach einer flachen Hereingabe von Raul Celotto musste der Flensburger aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten – 4:1.
Weiche blieb danach offensiv und setzte weiter nach. In der 86. Minute belohnte sich auch Erolind Krasniqi mit seinem zweiten Treffer des Tages. Maksym Tytarenko spielte ihn von links frei, Krasniqi zog aus 16 Metern ab und traf unhaltbar ins lange Eck.
Kurz darauf hätte Joshua Nwokoma sogar noch das 6:1 erzielen können. Sein Schuss aus 16 Metern sprang jedoch vom Innenpfosten zurück ins Feld.
Den Schlusspunkt setzte schließlich Jeddeloh in der Nachspielzeit. Ole Böttcher erkämpfte sich den Ball auf der rechten Seite und traf mit einem Schuss aus dem Strafraumbereich in die lange Ecke. Am klaren 5:2-Erfolg der Flensburger änderte der Treffer allerdings nichts mehr.
Weiche Flensburg zeigte damit vor allem nach der Pause eine beeindruckende Offensivleistung und feierte einen verdienten Heimsieg. Jeddeloh konnte trotz einiger guter Ansätze nur phasenweise mithalten.