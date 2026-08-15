Weiche Flensburg feiert 5:2-Kantersieg gegen Jeddeloh Tobinski bringt Weiche früh in Führung – Krasniqi mit Doppelpack – Jeddeloh verkürzt kurzzeitig per Handelfmeter von Daniel Kusber · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

Weiche Flensburg hat den SSV Jeddeloh deutlich mit 5:2 besiegt. Nach der knappen 1:0-Pausenführung drehte der Gastgeber in der zweiten Hälfte auf und machte den Erfolg mit vier weiteren Treffern perfekt.

Weiche Flensburg hat in der Regionalliga einen überzeugenden 5:2-Heimsieg gegen den SSV Jeddeloh gefeiert. Vor 821 Zuschauern im Manfred-Werner-Stadion legten die Gastgeber bereits früh den Grundstein für den Erfolg und ließen sich auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gäste nicht aus dem Konzept bringen. Nach einer zunächst zerfahrenen Anfangsphase schlug Weiche in der achten Minute erstmals zu. Ole Wagner fand mit einem starken Pass die Schnittstelle in der Jeddeloher Abwehr, Rasmus Tobinski startete im richtigen Moment und überlupfte den herausstürmenden Torhüter Onken zum 1:0. Für Tobinski war es bereits das fünfte Saisontor.

Jeddeloh fand anschließend besser ins Spiel, blieb im letzten Drittel aber häufig zu unpräzise. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Tobias Bothe kurz vor der Pause: Nach einer Ecke kam er aus fünf Metern zum Kopfball, doch Weiches Torhüter Seibt reagierte stark und parierte auf der Linie. Auch Flensburg hatte weitere Möglichkeiten, unter anderem durch Ibrahim Ali und Bashiru. Mit der knappen Führung ging es schließlich in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Weiche den Druck – und belohnte sich schnell. In der 56. Minute setzte Ole Wagner einen starken Konter fort und bediente Erolind Krasniqi. Der ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und traf aus zwölf Metern zum 2:0.