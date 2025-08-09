Weiche Flensburg fegt HSC Hannover mit 4:0 vom Platz

Der SC Weiche Flensburg 08 hat seine aufsteigende Form in der Regionalliga Nord eindrucksvoll bestätigt. Gegen den HSC Hannover setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Seeliger klar mit 4:0 durch. Moritz Göttel erzielte zwei Treffer, René Guder bereitete nicht nur vor, sondern traf selbst spektakulär, und auch Marcel Cornils durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Hannover hielt lange mit, scheiterte aber an der Chancenverwertung und am starken Flensburger Defensivverbund.

Der SC Weiche Flensburg 08 hat am dritten Spieltag der Regionalliga Nord einen klaren 4:0-Heimsieg gegen den HSC Hannover gefeiert und damit den zweiten Dreier in Folge eingefahren. In einer unterhaltsamen Partie legten die Hausherren den Grundstein bereits in der ersten Halbzeit und setzten im zweiten Durchgang mit eiskalter Chancenverwertung den Deckel drauf. Von Beginn an begegneten sich beide Mannschaften mit offenem Visier. Die Gäste aus Hannover starteten mit sicherem Aufbauspiel und hatten durch Fender und Özün erste Gelegenheiten, verpassten aber die Führung. Weiche hielt defensiv kompakt dagegen und setzte immer wieder Nadelstiche über die schnellen Außen. In der 37. Minute fiel dann das 1:0: Nach einer starken Vorarbeit von René Guder bediente dieser Moritz Göttel am Elfmeterpunkt, der direkt abzog und sein drittes Saisontor erzielte. Kurz zuvor war den Flensburgern ein Treffer wegen Abseits aberkannt worden. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Weiche den Druck und zwang den HSC zu mehr Fehlern. In der 52. Minute nutzte erneut Göttel einen Standard: Nach einer Ecke von Hartmann köpfte Faleu zunächst knapp am Tor vorbei, doch am zweiten Pfosten lauerte der Stürmer und drückte den Ball zum 2:0 über die Linie. Die Gäste hatten in dieser Phase ihre größte Chance, als Tasdelen nach einem Fehlpass von Plechaty frei vor Bock auftauchte, aber nur den Pfosten traf (75.). In der Schlussphase machte Flensburg endgültig alles klar. Zunächst sorgte René Guder in der 88. Minute mit einem direkt verwandelten Eckball zum 3:0 für ein echtes Highlight. In der Nachspielzeit legte der eingewechselte Marcel Cornils nach: Nach einem Angriff über Guder und Plechaty staubte er aus kurzer Distanz zum 4:0-Endstand ab (90.+1).