Weiche Flensburg empfängt den Eimsbütteler TV

Heimspielpremiere für den SC Weiche Flensburg: Nach dem verdienten Punktgewinn in Lübeck wollen die Flensburger am Sonntag (14 Uhr) gegen Aufsteiger Eimsbütteler TV den ersten Saisonsieg feiern. Die Gäste aus Hamburg reisen als Außenseiter an, hoffen aber auf eine Überraschung im Manfred-Werner-Stadion.

Der SC Weiche Flensburg steht vor seinem ersten Heimspiel der neuen Regionalliga-Saison. Am Sonntag um 14 Uhr gastiert Aufsteiger Eimsbütteler TV im Manfred-Werner-Stadion. Nach dem respektablen 1:1 zum Auftakt beim VfB Lübeck wollen die Flensburger nun den ersten Saisonsieg einfahren und ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Vor heimischer Kulisse soll nun nachgelegt werden. Mit einem Erfolg könnte Weiche den gelungenen Saisonstart vergolden und sich früh in der oberen Tabellenhälfte etablieren.

Die Mannschaft von Trainer Tim Wulff zeigte zum Ligaauftakt in Lübeck eine starke Leistung. Trotz eines frühen Rückstands erkämpfte sich Weiche ein verdientes 1:1 und sammelte damit einen wichtigen Auswärtspunkt. Besonders nach einer längeren Überzahl drängten die Flensburger auf den Sieg und präsentierten sich spielerisch bereits in guter Verfassung.

Eimsbüttel zurück in der Regionalliga

Der Eimsbütteler TV kehrt nach zweijähriger Abstinenz in die Regionalliga Nord zurück und steht vor einer schwierigen Aufgabe. Der Hamburger Traditionsverein möchte sich in der Liga behaupten und wird in Flensburg versuchen, als Außenseiter für eine Überraschung zu sorgen.

Die Bilanz spricht für Weiche

Die bisherigen Regionalliga-Duelle sprechen klar für die Gastgeber. Beide bisherigen Aufeinandertreffen gewann Weiche Flensburg souverän. In der Saison 2023/24 siegte Weiche zunächst mit 5:0 in Hamburg und anschließend mit 1:0 im eigenen Stadion. Insgesamt steht ein Torverhältnis von 6:0 zugunsten der Flensburger zu Buche.

Das ist zu erwarten

Weiche dürfte von Beginn an das Spiel bestimmen und mit viel Ballbesitz auftreten. Entscheidend wird sein, gegen einen vermutlich tiefstehenden Gegner geduldig zu bleiben und die Chancen konsequent zu nutzen. Der Eimsbütteler TV wird vor allem auf eine kompakte Defensive und schnelle Konter setzen.

Stimmen zum Spiel

Für Weiche Flensburg zählt gegen den Aufsteiger nur ein Sieg. Nach dem starken Auftritt in Lübeck möchten die Flensburger den positiven Eindruck bestätigen und den Fans im ersten Heimspiel der Saison drei Punkte schenken. Der Eimsbütteler TV reist dagegen ohne großen Druck an und hofft darauf, mit einer engagierten Leistung etwas Zählbares aus Flensburg mitzunehmen.