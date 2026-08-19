Weiche Flensburg dreht Partie bei Werder Bremen und stürmt nach oben

In der Regionalliga Nord lieferten sich die Kontrahenten im heutigen Spiel einen Schlagabtausch. Mit großer Leidenschaft und Kampfgeist wurde um jeden Zähler gefightet, was am Ende für spürbare Bewegung an den Tabellenrängen sorgt.
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In einer intensiv geführten Begegnung gingen die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff in Führung: Cimo Röcker erzielte in der 44. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Gäste jedoch enorme Moral und drehten die Partie. Ibrahim Bashiru Ali traf in der 49. Minute zum 1:1-Ausgleich und legte nur wenig später in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:2-Endstand nach.
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Am Freitag um 20 Uhr steht ein Hamburger Duell mit erheblicher Bedeutung für die untere Tabellenregion an. Hamburger SV II hat nach drei Spielen erst einen Punkt gesammelt und steht auf Rang 17. Zuletzt verlor der HSV II zu Hause deutlich mit 1:4 gegen SV Drochtersen/Assel und lag bereits zur Pause klar zurück.
Aufsteiger Eimsbütteler TV hat zwar ebenfalls erst drei Partien absolviert, konnte aber am vergangenen Wochenende seinen ersten Sieg feiern. Beim BSV Kickers Emden gewann Eimsbüttel 3:2 und entschied die Begegnung erst in der Schlussminute für sich; Emden hatte lange in Unterzahl gespielt. Mit drei Punkten und 6:9 Toren steht der ETV auf Rang 13. Für den HSV II wird das direkte Duell zur Gelegenheit, den Abstand nach unten nicht größer werden zu lassen.
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Am Sonntag um 14 Uhr muss SC Weiche Flensburg 08 zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage antreten. Wie aussagekräftig die Ausgangslage dann ist, hängt auch vom Mittwochsspiel bei Werder Bremen II ab. Schon vor dieser Doppelbelastung steht Weiche mit sieben Punkten aus drei Partien ausgezeichnet da und hat sich mit dem 5:2 gegen Jeddeloh in der Spitzengruppe festgesetzt.
FC Eintracht Norderstedt musste zuletzt dagegen einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Beim VfB Oldenburg verlor die Mannschaft mit 1:4. Nach vier Spielen stehen fünf Punkte und 10:9 Tore sowie Rang neun zu Buche. Norderstedt will nach der klaren Niederlage wieder Stabilität finden, während Flensburg die Chance besitzt, aus diesem außergewöhnlich kleinen Spielwochenende erheblichen Nutzen für seine Tabellenposition zu ziehen.
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