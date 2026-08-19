Weiche Flensburg dreht Partie bei Werder Bremen und stürmt nach oben

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In einer intensiv geführten Begegnung gingen die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff in Führung: Cimo Röcker erzielte in der 44. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Gäste jedoch enorme Moral und drehten die Partie. Ibrahim Bashiru Ali traf in der 49. Minute zum 1:1-Ausgleich und legte nur wenig später in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:2-Endstand nach.

Am Freitag um 20 Uhr steht ein Hamburger Duell mit erheblicher Bedeutung für die untere Tabellenregion an. Hamburger SV II hat nach drei Spielen erst einen Punkt gesammelt und steht auf Rang 17. Zuletzt verlor der HSV II zu Hause deutlich mit 1:4 gegen SV Drochtersen/Assel und lag bereits zur Pause klar zurück.

Aufsteiger Eimsbütteler TV hat zwar ebenfalls erst drei Partien absolviert, konnte aber am vergangenen Wochenende seinen ersten Sieg feiern. Beim BSV Kickers Emden gewann Eimsbüttel 3:2 und entschied die Begegnung erst in der Schlussminute für sich; Emden hatte lange in Unterzahl gespielt. Mit drei Punkten und 6:9 Toren steht der ETV auf Rang 13. Für den HSV II wird das direkte Duell zur Gelegenheit, den Abstand nach unten nicht größer werden zu lassen.

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