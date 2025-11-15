Weiche Flensburg dreht nach der Pause auf – 4:1-Sieg gegen W. Bremen

Weiche Flensburg hat am heutigen Nachmittag einen wichtigen 4:1-Heimsieg gegen die U23 von Werder Bremen eingefahren. Was lange nach einem offenen Duell aussah, entwickelte sich in der Schlussphase zu einer klaren Angelegenheit für die Hausherren.

Beide Mannschaften kamen gut in die Partie, und schon in den ersten Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten. In der 8. Minute belohnte sich Weiche: Moritz Göttel eroberte den Ball am Strafraum, legte für Bashiru ab, und dieser schloss trocken zur 1:0-Führung ab. Werder blieb allerdings gefährlich und hatte durch Röcker mehrere Großchancen. In der 20. Minute scheiterte Erevbenagie frei an Keeper Bock.

Kurz vor der Halbzeit erzielte Cimo Röcker den verdienten Ausgleich. Sein Freistoß aus zentraler Position rutschte unter der springenden Mauer hindurch ins lange Eck (43.). Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Zähe zweite Halbzeit – und plötzlich kippt das Spiel

Der zweite Durchgang begann hektisch und zerfahren. Beide Teams hatten Abschlüsse, aber lange ohne echte Durchschlagskraft. Flensburg leistete sich einige Ballverluste, während Werder durch den agilen Mbock zu Chancen kam.

Dann aber schlug Flensburg eiskalt zu:

In der 82. Minute traf Marcel Cornils sehenswert per Volley aus 16 Metern zum 2:1 – ein Treffer „aus dem Nichts“. Nur fünf Minuten später erhöhte Iloka per wuchtigem Kopfball nach Flanke von Guder auf 3:1 (87.).

Cornils besiegelt den Sieg – Mielitz weit aufgerückt

In der Nachspielzeit setzte Cornils den Schlusspunkt. Nachdem er kurz zuvor noch an Mielitz gescheitert war, spielte er den weit herausgerückten Werder-Keeper aus und schob zum 4:1 ein (90+4). Kurz darauf war Schluss.

Fazit

Nach einer ausgeglichenen ersten Stunde entschied Weiche Flensburg die Partie dank Effizienz und einer starken Schlussviertelstunde verdient für sich. Bremen zeigte gute Ansätze, ließ jedoch zu viele Chancen liegen. Flensburg dagegen drehte rechtzeitig auf und feierte am Ende einen deutlichen Heimsieg.