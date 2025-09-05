Weiche Flensburg dreht 0:2-Rückstand

Was für ein Spiel in Flensburg: Der HSV II führte bereits mit 2:0, doch dann drehte Weiche auf. Angetrieben von Standardspezialist René Guder und Matchwinner Marshall Faleu verwandelte der Regionalligist einen scheinbar verlorenen Nachmittag in ein 3:2-Heimfest.

Von Beginn an übernahm Weiche Flensburg das Kommando. Die Gastgeber waren wacher, aggressiver in den Zweikämpfen und suchten zielstrebig den Weg nach vorne. Besonders über die Flügel kam das Team mehrfach gefährlich in die Nähe des HSV-Strafraums.

Hamburg dagegen tat sich schwer, überhaupt ins Spiel zu finden. Viele Ballverluste und ungenaue Pässe prägten das Bild. Doch dann schlugen die Rothosen eiskalt zu: Nach einem Foul von Faleu an Megeed zeigte der Schiedsrichter in der 20. Minute auf den Punkt. Maurice Boakye verwandelte den Strafstoß mit etwas Glück zum 0:1.

Die beste Chance vergab Obinna Iloka in der 31. Minute, als er eine mustergültige Flanke von Wagner aus kurzer Distanz per Kopf neben das Tor setzte – eigentlich ein sicheres Tor.

In der Folge blieb Weiche zwar die spielbestimmende Mannschaft, doch HSV-Keeper Hermann hielt die Führung fest. Mit einem schmeichelhaften 0:1 ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Weiche dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel schien es zunächst so, als könnte der HSV die Führung ausbauen. In der 54. Minute nutzte Raif Adam einen der seltenen Konter und traf mit einem satten Schuss aus 20 Metern zum 0:2. Der Doppelschlag drohte, Weiche das Genick zu brechen – doch das Gegenteil passierte.

Die Flensburger warfen nun alles nach vorne und setzten den HSV unter Dauerdruck. Nach einem Freistoß von René Guder stieg Faleu Marshall am höchsten und köpfte in der 68. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer ein.

Nur sechs Minuten später folgte der Ausgleich – und wieder war Guder der Mann der Stunde. Seine Ecke drehte sich direkt ins Tor, HSV-Schlussmann Hermann sah dabei unglücklich aus (74.). Das Stadion bebte, und Flensburg wollte nun mehr.

In der 85. Minute war es dann soweit: Nach einer Guder-Flanke versuchte Iloka es artistisch per Fallrückzieher, sein Schuss wurde abgeblockt. Den Abpraller hämmerte Marshall Faleu ins Netz – 3:2 für Weiche!

Schlussphase: Beton anrühren und Zittern

Die Hamburger warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch ihnen fehlte die Kreativität. Öztunali, der als erfahrener Spieler eigentlich Struktur ins Spiel bringen sollte, blieb nahezu unsichtbar. Flensburg stellte defensiv um, brachte Schleemann für Iloka und verteidigte mit Mann und Maus.

Sechs Minuten Nachspielzeit überstanden die Gastgeber mit viel Einsatz und ein wenig Glück. Der HSV fand kein Mittel mehr, und so blieb es beim verdienten Heimsieg.

Fazit