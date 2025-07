Weiche Flensburg besteht letzten Härtetest vor dem Ligaauftakt

Der SC Weiche Flensburg 08 hat seine Vorbereitung auf die neue Regionalligasaison mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Im letzten Testspiel vor dem Punktspielauftakt besiegte die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling am Donnerstagabend den Ligakonkurrenten FC Eintracht Norderstedt im heimischen Manfred-Werner-Stadion mit 2:1 (0:1). Vor 211 zahlenden Zuschauern zeigten beide Teams eine temporeiche und phasenweise sehr unterhaltsame Partie – bei sommerlichem Wetter, neun Tage vor dem Ligastart.

Während die erste Hälfte noch von leichten Unkonzentriertheiten und einem 0:1-Rückstand durch Norderstedts Ezra Ampofo (35.) geprägt war, zeigte Weiche nach der Pause eine deutlich verbesserte Leistung. Moritz Göttel (54.) und Obinna Iloka (57.) drehten die Partie binnen drei Minuten – beide Treffer wurden mustergültig herausgespielt. Ein dritter Treffer lag mehrfach in der Luft, blieb aber trotz Aluminiumtreffer und mehrerer Großchancen aus.

Trainer Torsten Fröhling äußerte sich nach der Partie zufrieden: „Es war ein letzter, aber auch ein guter Test. Wir sind als Mannschaft aufgetreten. Wir haben dann verdient und schnell die Tore gemacht und hatten weitere gute Chancen. Fußball ist aber Ergebnissport – wir müssen die Gier haben, konsequent durchzuspielen.“

Fröhling setzte – wie angekündigt – auf zwei komplett unterschiedliche Mannschaften in den beiden Halbzeiten. Geburtstagskind Bjarne Schleemann führte das Team in Durchgang eins als Kapitän aufs Feld, in der zweiten Hälfte übernahm Mads Albæk die Binde. Einziger früher Wechsel: Maksym Tytarenko kam bereits nach gut 20 Minuten für den angeschlagenen Maxim Jurk und überzeugte mit Tempo und Laufbereitschaft auf beiden Flügeln.