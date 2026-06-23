Weiche Flensburg 08 verpflichtet Torjäger Rasmus Tobinski

Rasmus Tobinski - Neuzugang beim Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 ab Sommer 2026. – Foto: SC Weiche Flensburg 08

Der SC Weiche Flensburg 08 präsentiert seinen siebten externen Neuzugang: den im Norden bestens bekannten Torjäger Rasmus Tobinski. Der 1,90 Meter große Sturmtank, der vom Kultklub Altona 93 an die Bredstedter Straße kommt, bringt nicht nur die eingebaute Torgarantie mit, sondern war der absolute Wunschspieler von Trainer Tim Wulff.

Wulff, der den am 29. April 1998 geborenen Kieler schon seit langer Zeit intensiv beobachtet hatte, zeigte sich nach dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen begeistert:

„Es ist super, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass sich Rasmus für uns entschieden hat. Er kann in der neuen Saison ein wichtiger Faktor in unserem Spiel werden. Daher freut es mich, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Ich hoffe, dass wir zusammen viele Erfolge feiern können.“

Gleichzeitig weiß der Flensburger Übungsleiter, welche sportlichen Qualitäten de Neuzugang mitbringt: „Mit Rasmus haben wir einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Er ist ein absoluter Vollblutstürmer.“

Ein Dauerbrenner der Superlative: Die beeindruckenden Zahlen der Regionalliga

Tobinski blickt auf eine sportlich herausragende Spielzeit zurück. Neben seinen starken acht Saisontreffern und zwölf Torvorlagen im Trikot von Altona 93 stach vor allem ein Wert heraus: seine schier unglaubliche physische Belastbarkeit. In den 34 absolvierten Partien der Regionalliga Nord verpasste der Angreifer in der gesamten Serie 2025/26 lediglich magere 15 Spielminuten. In sage und schreibe 32 Matches stand er über die volle Distanz auf dem Feld, nur zweimal wurde er kurz vor dem Abpfiff für die Schlussminuten ausgewechselt – für einen Offensivakteur eine absolut außergewöhnliche Bilanz. Mit insgesamt 3.045 absolvierten Spielminuten sicherte sich Tobinski sogar unangefochten den Spitzenplatz in der Einsatzliste der gesamten Regionalliga Nord.

Insgesamt bringt es der physisch starke Mittelstürmer auf 60 Viertliga-Einsätze in seiner Vita (26 Spiele für Eutin 08 in der Saison 2017/18 sowie 34 für Altona) und erzielte dabei zwölf Tore. Kurios: Gegen seinen neuen Arbeitgeber zeigte sich Tobinski in der Vergangenheit besonders treffsicher und netzte in vier Aufeinandertreffen stolze dreimal ein.

Beim letzten Gastspiel im Manfred-Werner-Stadion am 29. April dieses Jahres trug sich der Angreifer beim 4:1-Erfolg der Flensburger mit dem zwischenzeitlichen 1:3-Ehrentreffer für Altona in die Torschützenliste ein.