Weiche empfängt Jeddeloh: Offensivschwung gegen frischen Rückenwind Der SC Weiche Flensburg 08 will am Samstag seinen starken Heimauftakt bestätigen – der SSV Jeddeloh reist nach dem ersten Saisonsieg mit neuem Selbstvertrauen ins Manfred-Werner-Stadion. von Daniel Kusber · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Flensburg. Am vierten Spieltag der Regionalliga Nord wartet auf den SC Weiche Flensburg 08 die nächste interessante Standortbestimmung. Am Samstag, 15. August, empfängt die Mannschaft von Trainer Tim Wulff um 14 Uhr den SSV Jeddeloh im Manfred-Werner-Stadion.

Weiche hat nach den ersten beiden Partien vier Punkte auf dem Konto und präsentierte sich beim 5:2-Heimsieg gegen den Eimsbütteler TV zuletzt ausgesprochen torfreudig. Zuvor hatte es zum Auftakt ein 1:1 beim VfB Lübeck gegeben. Besonders im Blickpunkt steht dabei Rasmus Tobinski. Der Neuzugang erzielte beim Heimauftakt gegen Eimsbüttel gleich drei Treffer und avancierte damit zum auffälligsten Akteur des Spiels. Bereits im Landespokal hatte der Angreifer seine Torgefahr unter Beweis gestellt.

Jeddeloh kommt allerdings mit einem Erfolgserlebnis an die Förde. Nach Niederlagen gegen FSV Schöningen und den 1. FC Phönix Lübeck gelang am Mittwochabend der Befreiungsschlag: In der HASKAMP-Arena setzte sich der SSV mit 2:0 gegen den FC St. Pauli II durch. Damit steht Jeddeloh nach drei Spieltagen bei drei Punkten und 2:4 Toren. Für Weiche ist die Partie auch deshalb interessant, weil das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Auswärtsspiel bei Werder Bremen II verschoben wurde. Die Flensburger haben somit eine Partie weniger absolviert und konnten sich nach dem überzeugenden 5:2 gegen Eimsbüttel gezielt auf den Jeddeloh-Besuch vorbereiten. Die Nachholpartie in Bremen ist für den 19. August angesetzt.