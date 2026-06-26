Weiche blickt nach Dänemark Der SC Weiche Flensburg 08 verpflichtet das Mittelfeldtalent Samuel Hust aus der U19 von Vejle Boldklub von red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Weiche

Der SC Weiche Flensburg 08 setzt seinen personellen Umbruch konsequent fort – und richtet den Blick dabei verstärkt über die deutsch-dänische Grenze. Mit Samuel Hust verpflichtet der Regionalligist ein weiteres junges Talent. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt aus der U19 von Vejle Boldklub nach Flensburg und ist bereits der achte externe Neuzugang dieses Sommers.

Die Verpflichtung ist zugleich Ausdruck einer langfristigen Strategie. Sportlicher Leiter Dominic Hartmann kündigte an, den dänischen Markt künftig stärker in den Fokus zu rücken. „Als Verein aus der Grenzregion möchten wir den dänischen Markt künftig noch intensiver beobachten und nutzen“, sagte Hartmann. Dort gebe es viele gut ausgebildete und ambitionierte Spieler, die zum Profil des Vereins passten. Hust soll nun die Zeit erhalten, sich an den Herrenfußball und das neue Umfeld zu gewöhnen. Auch Cheftrainer Tim Wulff kennt den Neuzugang bereits aus mehreren Trainingseinheiten. Der Coach zeigte sich überzeugt, dass der junge Däne die Voraussetzungen mitbringt, sich in Flensburg weiterzuentwickeln. „Wir bekommen einen sehr gut ausgebildeten Spieler aus Dänemark, der auch mehrfach im Probetraining überzeugen konnte“, erklärte Wulff. Der Verein wolle ihn bei seinen ersten Schritten im deutschen Fußball bestmöglich begleiten.

Hust selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine erste Station im Herrenbereich. „Ich freue mich sehr, mich als Fußballer und Mensch bei einem deutschen Verein weiterentwickeln zu können“, sagte der 18-Jährige. Der Wechsel bedeute zwar auch eine neue Sprache und eine andere Kultur, doch genau diese Herausforderung reize ihn. „Ich bin völlig bereit, und zwar zu 100 Prozent, von Anfang an Gas zu geben.“ Der zentrale Mittelfeldspieler wurde zunächst beim FC Midtjylland ausgebildet und wechselte 2022 in den Nachwuchs von Vejle Boldklub. Parallel zu seinem Engagement in Flensburg wird Hust ein Studium aufnehmen, weshalb er zum Trainingsauftakt noch fehlte. Auf dem Platz sieht sich der Däne vor allem im Zentrum – als Sechser, Achter oder Zehner.