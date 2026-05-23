Weiche baut weiter um Sarr und Iloka verlassen Flensburg von red · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Val Wagner, Agentur 54 Grad

Der personelle Umbau beim SC Weiche Flensburg 08 geht weiter. Nach dem angekündigten Karriereende von Mads Albæk, dem Wechsel von René Guder zu Holstein Kiel II, dem neuen Aufgabenfeld von Dominic Hartmann als Sportlicher Leiter und dem bereits feststehenden Abschied von Marshall Faleu stehen nun die nächsten beiden Abgänge beim Regionalligisten fest: Auch die Verträge von Marian Sarr und Obinna Iloka laufen zum 30. Juni 2026 aus und werden nicht verlängert.

Vor allem die Zeit von Marian Sarr verlief an der Flensburger Förde anders als erhofft. Der frühere Profi von Borussia Dortmund war im November 2024 ohne Verein zum Club an die Bredstedter Straße gestoßen und sollte mit seiner Erfahrung Stabilität in die Defensive bringen. Doch bereits bei seinem Debüt gegen SV Drochtersen/Assel zog sich der Innenverteidiger eine folgenschwere Verletzung zu. Trotz der 0:3-Niederlage absolvierte er die komplette Partie, ehe sich erst später das Ausmaß der Blessur zeigte. Die Folge: monatelange Pause statt Neustart. Insgesamt kam der 31-Jährige in seiner Zeit bei Weiche lediglich auf sieben Einsätze in der Regionalliga sowie weitere Partien für die zweite Mannschaft in der Landesliga. „Marian hatte viel Pech, als er sich gleich im ersten Spiel verletzte und lange ausfiel“, sagte Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch. „Er hat bei uns leider nicht sein Potential so zeigen können, wie wir uns das gewünscht hatten.“ Dennoch hob Natusch ausdrücklich Sarrs Verhalten hervor: „Er hat sich immer vorbildlich gegenüber seinen Mannschaftskameraden und dem Verein verhalten.“

Dabei blickt Sarr auf eine Laufbahn mit großen Stationen zurück. Ausgebildet bei FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund, absolvierte der Defensivspieler sogar Einsätze in Bundesliga und Champions League. Verletzungen warfen ihn jedoch über Jahre immer wieder zurück. Stationen beim VfR Aalen, FC Carl Zeiss Jena, Bonner SC, FC Gießen oder dem luxemburgischen Klub Union Titus Petingen folgten. Auch für Obinna Iloka endet das Kapitel Flensburg nach nur einer Saison. Der in Nigeria geborene und amerikanische Staatsbürger wechselte im Sommer 2025 vom Liga-Konkurrenten 1. FC Phönix Lübeck zum SC Weiche Flensburg 08. Der 32-Jährige startete ordentlich, erzielte in seinem ersten halben Jahr sechs Regionalliga-Tore und traf zusätzlich einmal im Landespokal.