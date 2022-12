Wehofen verliert, spielt aber trotzdem eine tolle Hinrunde

Im letzten Jahr hieß es für Viktoria Wehofen langes Zittern um den Klassenerhalt. Die Viktoria stand am Ende der Saison eigentlich auf einem Abstiegsplatz, da aber mit der Reserve des TV Jahn Hiesfeld eine Mannschaft freiwillig aus der höchsten Liga auf Kreisebene zurücktrat und der TV Voerde als siebter Platz der Tabelle den Fußballkreis wechselt, gibt es nur noch einen Absteiger und dass ist die zweite Ganitur von den Sportfreunde Hamborn. Somit konnten die Wehofener durchatmen und für eine weitere Spielzeit in der A-Liga planen. Besonders erachtlich war damals, als man nach der Hinrude mit acht Punkten klar abgeschlagen letzter war. Jedoch schafften die Walsumer noch das Wunder, auch mit Glück und holten noch 21 weitere Punkte. Im Sommer verstärkte man sich im Kader weiter um eine schlagkräftige Truppe um Torgarant Jan Schapperge zu formen. Und das gelang. Man wird das Jahr sicher auf dem dritten Tabellenplatz abschließen, obwohl man nächste Woche am letzten Spieltag spielfrei hat. Leider verlor man am letzten Spieltag gegen den Herbstmeister MTV Union Hamborn mit 1:2 nachdem man mit 1:0 geführt hat. Aber auch diese Leistung lässt auf viel aufbauen so gut gegen einen Aufstiegsaspiranten mitzuhalten. Im neuen Kalenderjahr darf das Team von Ralf Plincner weiter vom Aufstieg träumen, da man nur sieben Zählern vom ersten Platz entfernt ist. Zudem zeichnet Wehofen eine starke Offensive aus, die mit 49 Treffern, die stärkste Offensive der Liga ist.