Wehmut und Abschiedsstimmung auf dem Östringer Waldbuckel

Unter der Ägide ihres Vaters Reinhard Jung, der 17 Jahre als Jugendleiter bzw. Trainer in seinem Heimatverein viele Fußballerjahrgänge mit Leidenschaft an der Seitenlinie betreute, übertrug sich nun diese auch auf seine Söhne. So entstand im Laufe der Jahre für den Hauptverein ein gesunder Unterbau, der in der Landesliga Mittelbaden Seinesgleichen sucht: Der einzige Verein, dessen Reserve nur eine Klasse tiefer lange um einen Spitzenplatz mit renommierten Clubs dieser Liga konkurrierte.

Innerhalb von sechs Jahren führte diese Begeisterung und Zielstrebigkeit zum dreimaligen Aufstieg von der C-Klasse bis zur jetzigen Kreisliga. Behutsam und mit viel Einfühlungsvermögen des Trainerteams verbesserte sich das Leistungsniveau von Jahr zu Jahr. Viele ehemalige Spieler erinnerten sich an ihre „Fußballlehrzeit“ in Östringen und kehrten begeistert zurück. Auch das ist das Verdienst des „Triumvirats Jung“, dessen hauptsächliche Triebfeder Thore Jung gewesen war, ohne die Bemühungen der beiden anderen schmälern zu wollen.

Nachdem diese Zielsetzung ihr positives Ende gefunden hat, trennen sich viele Wege. Einige Stammkräfte werden sich von der Mannschaft verabschieden, um in anderen Vereinen ihrer Leidenschaft zu frönen und wieder andere widmen sich familiären bzw. beruflichen Zielen, doch Vertrautheit und Zusammengehörigkeit in dieser Zeit werden ihnen immer in Erinnerung bleiben.

Abgänge: Fabian Gerich, Thasso Jung, Thore Jung, Dennis Kamuf, Markus Kamuf, Jens Knaus, Lukas Schmitt Joshua Strauß.

Das letzte erfolgreiche Kreisligaspiel gegen den diesjährigen Kreispokalsieger FC Flehingen, in dem die Reserve des FC Östringen wie so oft in den letzten Partien nur schwer in Tritt kam, wird in Erinnerung bleiben.

Schon wieder nach zwei Minuten konnte die Hintermannschaft nach mehrmaligem Abwehrversuch den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären und geriet mit dem Tor von Herbich zum 0:1 ins Hintertreffen.

In der 15. Minute tauchte zum ersten Mal der FC Östringen gefährlich vor dem Tor von Flehingen auf. Nach einem Foul an Philipp Leimenstoll führte dieser den fälligen Freistoß selbst aus, doch konnte der Gästetorwart den Ball gerade noch aus der rechten oberen Torecke fischen. Das sollte die einzige Möglichkeit bis zur 22. Minute bleiben, bis dahin hatten die Platzherren keinen Zugriff auf das Geschehen.

Ein erster ansehnlicher Angriff, den Marius Bentheimer über die linke Seite zu Leimenstoll einleitete, führte prompt zum 1:1 Ausgleich. Bentheimers Flanke von links köpfte Tim Koch gegen die Laufrichtung des Flehinger Torhüters ein.

Es dauerte dann noch bis zum Ende der ersten Hälfte, als Koch und Fabian Gerich weitere hochkarätige Möglichkeiten nicht verwerten konnten.

Vier Minuten nach dem Anpfiff des gut leitenden Schiedsrichtergespanns um Vincent Becker hatten die Platzherren nach einer von rechts getretenen Ecke zweimal die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch einmal rettete die Querlatte und ein anderes Mal die vielbeinige Abwehr der Gäste.

In der 55. Minute überlief Leimenstoll auf der linken Seite den Flehinger Abwehrverbund. Seine Flanke in der Mitte konnte Koch nicht verwerten.

Zwei Fehler führten in der Minute 58 zur Gästeführung. Im Halbfeld auf der rechten Seite wurde der Ball leichtfertig hergeschenkt, an der Eckfahne war die Abwehr nur halbherzig. Der in der Mitte wartende Herbich durfte unbedrängt nach dem Querpass zur erneuten Führung zum 1:2 einschieben.

Von nun an nahm die Begegnung immer mehr Fahrt auf. In der 67. Minute tauchte nach einem Steckpass von Perparim Feta auf seinen Sturmpartner Koch dieser frei vor dem gegnerischen TW auf, der nur den Ball über ihn hätte anlupfen müssen. Das hätte den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich bedeutet.

Danach ergaben sich für die Mannen um Kapitän Lukas Schmitt Chancen im Minutentakt, unterbrochen nur von wenigen Möglichkeiten des Gegners.

In der 83. Minute brach erneut der starke Leimenstoll auf der linken Seite durch. Seine Flanke erreichte Christian Gerich auf der rechten Seite nahe der Eckfahne. Dessen präzis geschlagener Ball köpfte Lukas Schmitt zum viel umjubelten 2:2 Ausgleich ein.

Dem unbändigen Willen des Gastgebers hatten die Flehinger danach nichts mehr entgegenzusetzen. Weitere Hochkaräter wurden immer wieder leichtfertig vergeben.

Nachdem sich alle Besucher auf dem Östringer Waldbuckel mit dem Unentschieden schon abgefunden hatten, gelang den Einheimischen noch der jetzt verdiente Siegtreffer, den Bentheimer auf Koch auflegte, sodass dieser seine Torausbeute auf insgesamt fünf erhöhte.

Die anschließenden Gegenstöße des Gästeteams waren letztlich erfolglos und die positiven Eindrücke aus der ersten Kreisligarunde 2024/2025 überhaupt dürften wohl lange im Gedächtnis jedes Einzelnen haften bleiben.

Noch eine interessante Anmerkung am Rande: Zum ersten Mal in dieser Saison standen alle vier Brüder der Jung Familie auf dem Feld: Thiemo, Thasso, Thore und Arne Jung sorgen wohl für eine historische Novität rund um das vielleicht bundesweite Fußballgeschehen.

Zu guter Letzt sei ein großes Lob an die fleißigen und erfolgreichen Spielertrainer Jens Knaus, Antonio Sallustio, Thore Jung und den Torwarttrainer Markus Kamuf ausgesprochen, die Garanten für den Erfolg in dieser außergewöhnlichen Saison sind.

Ein abschließender Dank gilt dem hervorragender Schriftführer Emil Oechsler.

(R.J./E.O.)