Wehm mit kalter Hand und heißem Herz

Wenn man über die 1. Kreisklasse Mitte spricht, spricht man über Schweiß, Matsch und Liebe zum Fußball. Und über Marion Thiel. Die Kapitänin von Wehm schießt in Schleper ein Tor, das man so nicht alle Tage sieht und rettet damit den Drittplatzierten zu einem 1:0-Auswärtssieg beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer. Heute, 14:00 Uhr SG Schleper / Lehrte SG Schleper SV Eiche Wehm Wehm 0 1 Abpfiff

Ein Sonntag wie aus dem Fußballlehrbuch: Wind von der Seite, kaltes Bier in der Hand und 22 Spielerinnen, die lieber alles geben, als sich eine Grippe zu holen. Liveticker - präsentiert von Stefan Olliges, dem Mann mit der kältesten Bierhand des Emslands

1’ – Anpfiff. Das Spitzenspiel läuft. Noch ist alles offen, außer die Bierflasche von Stefan. 4’ – Mittelfeldgebolze. Klingt negativ, sieht aber ganz okay aus. Viel Kampf, wenig Struktur – wie das bei echten Spitzenspielen eben so ist. 7’ – Michelle zieht aus 25 Metern ab. Deutlich drüber. Aber immerhin: Sie hat’s versucht. Und das Tor bleibt ganz. 9’ – Freistoß Wehm. Die Keeperin von Schleper hat was dagegen. Pariert sicher. Noch. 12’ – Der Schiri im Weg. Wie immer zur Stelle, wenn’s brenzlig wird – allerdings als Hindernis. Muss man auch erstmal so konstant schaffen. 18’ – Thiel mit Zuckerpass. Aber vorne fehlt der Killerinstinkt. Der Ball kullert am Tor vorbei, als wolle er sagen: „Nicht heute.“ 27’ – Abseits Schleper. Knappe Entscheidung. Das Publikum murrt. Stefan nippt am Bier. Alles wie immer. 29’ – Schleper fast mit dem 1:0! Wehms Keeperin Kerstin hält mit Reflexen, die eigentlich in höhere Ligen gehören. 32’ – Schleper wird stärker. Wehm wackelt, aber fällt nicht. Noch nicht. 35’ – Tor für Wehm! ⚽️ Marion Thiel! Direkt verwandelte Ecke. Ins lange Eck. Sah aus wie Zufall, war aber pure Absicht (sagt Thiel). 11. Saisontor – und das in Schleper!

39’ – Elfmeter für Wehm. Thiel tritt an. Dieses Mal aber zu brav. Die Keeperin pariert. „Kann ja nicht immer klappen“, murmelt Stefan in sein Bier.