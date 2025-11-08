Wehm mit kalter Hand und heißem Herz

Wenn man über die 1. Kreisklasse Mitte spricht, spricht man über Schweiß, Matsch und Liebe zum Fußball. Und über Marion Thiel. Die Kapitänin von Wehm schießt in Schleper ein Tor, das man so nicht alle Tage sieht und rettet damit den Drittplatzierten zu einem 1:0-Auswärtssieg beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer.
Ein Sonntag wie aus dem Fußballlehrbuch: Wind von der Seite, kaltes Bier in der Hand und 22 Spielerinnen, die lieber alles geben, als sich eine Grippe zu holen.
Liveticker - präsentiert von Stefan Olliges, dem Mann mit der kältesten Bierhand des Emslands
1’ – Anpfiff.
Das Spitzenspiel läuft. Noch ist alles offen, außer die Bierflasche von Stefan.
4’ – Mittelfeldgebolze.
Klingt negativ, sieht aber ganz okay aus. Viel Kampf, wenig Struktur – wie das bei echten Spitzenspielen eben so ist.
7’ – Michelle zieht aus 25 Metern ab.
Deutlich drüber. Aber immerhin: Sie hat’s versucht. Und das Tor bleibt ganz.
9’ – Freistoß Wehm.
Die Keeperin von Schleper hat was dagegen. Pariert sicher. Noch.
12’ – Der Schiri im Weg.
Wie immer zur Stelle, wenn’s brenzlig wird – allerdings als Hindernis. Muss man auch erstmal so konstant schaffen.
18’ – Thiel mit Zuckerpass.
Aber vorne fehlt der Killerinstinkt. Der Ball kullert am Tor vorbei, als wolle er sagen: „Nicht heute.“
27’ – Abseits Schleper.
Knappe Entscheidung. Das Publikum murrt. Stefan nippt am Bier. Alles wie immer.
29’ – Schleper fast mit dem 1:0!
Wehms Keeperin Kerstin hält mit Reflexen, die eigentlich in höhere Ligen gehören.
32’ – Schleper wird stärker.
Wehm wackelt, aber fällt nicht. Noch nicht.
35’ – Tor für Wehm! ⚽️ Marion Thiel!
Direkt verwandelte Ecke. Ins lange Eck. Sah aus wie Zufall, war aber pure Absicht (sagt Thiel). 11. Saisontor – und das in Schleper!
39’ – Elfmeter für Wehm.
Thiel tritt an. Dieses Mal aber zu brav. Die Keeperin pariert. „Kann ja nicht immer klappen“, murmelt Stefan in sein Bier.
45’ – Halbzeit.
Wehm führt verdient. Stefan tippt in die Tastatur, was andere nur denken: „Meine Hand ist kalt vom Bierfesthalten.“
46’ – Zweite Halbzeit läuft.
Schleper kommt besser rein, aber der Ball bleibt ein Fremdkörper.
50’ – Schleper mit Chancen.
Drei an der Zahl. Drei Mal: Nichts.
53’ – Lisa Rolfes!
Alleine durch, hat das 2:0 auf dem Fuß – schießt aber nicht. Stattdessen: Stillstand auf Rasenhöhe.
55’ – Riesenchance Schleper!
Zwei gegen eins, eigentlich muss es klingeln – aber Kerstin hält wieder alles, was man halten kann. Und ein bisschen mehr.
58’ – Kerstin, du Göttin.
Schon wieder rettet sie. Ohne sie wäre das hier längst ein anderer Spielstand.
65’ – Ecke Schleper.
Pingpong im Strafraum, Wehm klärt. Zuschauer rufen: „Einmal pusten, Mädels!“
68’ – Wieder Kerstin.
Dieses Mal mit dem Knie. Sie hält einfach alles – und Wehm im Spiel.
77’ – Das Spiel plätschert.
Oder trudelt. Wie ein letzter Schuss Bier in der Flasche.
82’ – Ann Christin aus spitzem Winkel.
Torhüterin pariert. Schleper wankt, aber das Tor bleibt zu.
85’ – Noch ein Versuch.
Ann Christin zieht aus der Distanz ab – und trifft: niemanden.
86’ – Freistoß Schleper.
17 Meter. Spannung! Ergebnis: „Das war nix.“
90’ +2 – Ecke Schleper.
Letzte Chance. Alle vorne, sogar der Wind. Doch nix geht rein.
90’ +4 – Abpfiff!
Wehm gewinnt 1:0. Stefan tippt mit zitternden Fingern:
„Starke erste Halbzeit, wacklige zweite - aber Schleper kriegt den Ball einfach nicht über die Linie.“
Fazit:
Wehm zeigt Mut, Wille und Marion Thiel. Schleper zeigt Nerven. Die Zuschauer zeigen Durchhaltevermögen und Stefan Olliges, der Held mit der kalten Hand, liefert einen Liveticker für die Geschichtsbücher der 1. Kreisklasse.
Endstand:
SG Schleper – SV Eiche Wehm 0:1 (0:1)
Tor: 0:1 Thiel (35.)