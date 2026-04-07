Wehklagen über Angsthasenfußball und Ostereiersuche

Der SV Obersäckingen, hier mit Lamin Kanteh (links), steckt im Abstiegskampf, der FC 08 Bad Säckingen (hier Christoph Mathis) will ihn vermeiden. | Foto: Gerd Gründl

In der Fußball-Kreisliga A Ost verspielt der FC Bergalingen die gute Ausgangslage im Rennen um Platz zwei. Bei der Spvgg. Andelsbach verpasst der SV Obersäckingen einen „Lucky Punch“ im Abstiegskampf.

Aufsteiger SV Obersäckingen behält den Klassenerhalt im Visier. Bei der Spvgg. Andelsbach konnte der Tabellen-14. der Ost-Staffel einen 1:3-Rückstand egalisieren – und verpasste den „Lucky Punch“. Nico Visconti, der kurz nach seiner Einwechslung zum 3:3 ausgeglichen hatte, traf in der letzten Aktion des Spiels die Latte. Mit einem Sieg hätte sich Obersäckingen auf Platz zwölf, den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz, verbessert.

„Wir haben eine überragende zweite Halbzeit gespielt“, erklärte SVO-Trainer Branimir Sarenac, für den das Remis in Ordnung ging. Den 1:3-Pausenstand nahm er auf die eigene Kappe: „Ich hatte etwas versucht, aber meine Idee hat nicht funktioniert.“ Nach einigen taktischen Korrekturen lief es besser. Erleichtert wurde den Gästen ihre Arbeit durch die Gelb-Rote Karte gegen Andelsbach-Kapitän Christian Eschbach, der der Spvgg. im Nachholspiel gegen den SC Lauchringen am Mittwoch (20 Uhr) fehlen wird.