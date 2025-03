Wehen kommt nach Quierschied

Die U17 des 1. FC Saarbrücken hat die spielfreie Zeit genutzt, um für die nächste Saisonphase Kraft zu tanken. Einige Spieler waren auch bei der U19 dabei. "Dort konnten sie wichtige Erfahrungen in der nächsten Altersstufe sammeln. Wir kennen Quierschied, das ist jetzt keine Umstellung mehr. Ich schätze Wehen als nicht ganz so stark ein wie Heidenheim, wo wir unterlegen waren. Dennoch ist es ein starker Gegner, der uns voll fordern wird, wenn wir zu Punkten kommen wollen" sagte Trainer Joscha Klauck am Donnerstag. Das Spiel auf dem Rasenplatz an der Holzer Str. beginnt um 14 Uhr.