Wehden II kegelt Wehdel raus

(Archiv) – Foto: FuPa Lüneburg

Doch die Antwort der Wehdener folgte prompt: Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich rutschte David Joel Struß in eine Hereingabe von Luca Voß und markierte das 2:1 (24.). Kurz vor dem Pausenpfiff legte Struß nach Vorarbeit von Gerd Tobias-Horstmann sogar zum 3:1 nach (44.) und schickte den Favoriten mit einer schweren Hypothek in die Kabine.

Die Gastgeber aus Wehden, die durch den Rückzug der SG Beverstedt/Wellen den Klassenerhalt in ihrer Liga geschafft haben, starteten beflügelt in die Partie. Bereits in der 9. Minute nutzte Joshua-Nino Nußbaum einen Abpraller zur frühen Führung. Wehdel schüttelte sich kurz und schlug durch den eingewechselten Anthony Justin Delaine Gonzalez Arango per Kopf zurück (22.).



Nach dem Seitenwechsel investierte Wehdel deutlich mehr. Die Gäste kamen druckvoll aus der Kabine und erarbeiteten sich eine Reihe hochkarätiger Möglichkeiten, die sie jedoch nicht konsequent nutzten. Ein Manko, das sich rächen sollte. Erschwerend kam für Wehdel hinzu, dass das Team ab der 77. Minute verletzungsbedingt nur noch mit zehn Spielern agieren konnte.

In diese Drangphase hinein setzte Wehden den entscheidenden Nadelstich: Daniel Bicer startete in der 80. Minute ein beeindruckendes Solo aus der eigenen Hälfte, ließ fünf Gegenspieler stehen und schloss zum 4:1 ab.

Turbulente Schlussphase

Trotz der Unterzahl gab sich Wehdel nicht auf. Steven Wasnin verkürzte in der 89. Minute mit einem sehenswerten direkten Freistoß aus gut 30 Metern auf 4:2. Die Resthoffnung der Gäste hielt jedoch nur eine Minute: Nach einem Ballgewinn von Dennis Grünberg war es der eingewechselte Tobias Will, der in der 90. Minute den 5:2-Endstand markierte.