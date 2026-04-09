Wegweisendes Spiel in Königsdorf: Weiden hofft auf die Kehrtwende

Teutonia Weiden pocht auf den Befreiungsschlag. – Foto: LaBima

Die bisherige Rückrunden-Ausbeute von FC Teutonia Weiden in der Mittelrheinliga liest sich überschaubar: Einzig drei Zähler konnte die Elf von Cheftrainer Cemil Temür in sechs bisherigen Partien ergattern. Demzufolge wird die Hoffnung auf den Klassenerhalt immer dünner, weshalb im Auswärtsspiel bei TuS Blau-Weiß Königsdorf nun zwingend Zählbares her muss. Die Hausherren hingegen weisen nach dem bedeutenden Auswärtserfolg bei Tabellennachbar SpVg Porz vor der Osterpause nun ganze 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf, weshalb die Lage aus Sicht des Gastgebers wesentlich entspannter ist.

Um auch gegen Weiden einen ähnlich energischen Auftritt wie gegen Verfolger Porz zuletzt hinzulegen, habe der Chefcoach seinen Spielern über das Osterwochenende zudem bewusst eine kleine Pause gegönnt: „Wir haben die Osterwoche eher zur Erholung genutzt. Zwar haben wir dreimal trainiert, aber am Wochenende habe ich den Jungs bewusst frei gegeben, damit sie sich entspannen können. Meiner Meinung nach ist es manchmal sehr wichtig, dass der Kopf zur Ruhe und der Körper zur Ruhe kommt“, erklärt Ohno die gezielt schonende Spielvorbereitung. Dem Spiel gegen den Tabellenvorletzten kommt zugleich eine besondere Bedeutung zu, wie der Trainer ergänzt: „Für uns hat das Spiel eine große Bedeutung, da wir die Chance haben, zum ersten Mal in dieser Saison dreimal hintereinander zu gewinnen. Ich will diese Chance unbedingt nutzen“, gibt der Chefanweiser die Zielvorgabe für die Begegnung am Sonntag klar vor.

Zwar scheint der Klassenerhalt für Königsdorf angesichts des klaren Polsters auf die Abstiegsränge bereits gesichert. Chefcoach Takahito Ohno tritt jedoch im Vorfeld des Aufeinandertreffens mit Teutonia Weiden bewusst auf die Euphoriebremse: „Wir haben den Verbleib in der Liga noch nicht rechnerisch in der Tasche. Wie ich schon oft gesagt habe: Solange es nicht rechnerisch feststeht, geht es einfach immer weiter“, stellt der 30-jährige Übungsleiter klar.

Temür: „Die nächsten zwei Spiele sind entscheidend“

Während Königsdorf seinen Lauf der vergangenen Wochen somit fortsetzen will, steht Kontrahent Weiden vor einer ganz anderen Herausforderung. Nach den Niederlagen gegen den SSV Bornheim (0:4), Siegburger SV 04 (Nichtantritt) und Sportfreunde Düren (3:4) ist die Teutonia auf den vorletzten Tabellenrang abgestürzt, muss folglich schnellstens zurück in die Spur finden. Das weiß auch Chefcoach und sportlicher Leiter Cemil Temür, der die derzeitige Situation seines Teams klar auf den Punkt bringt:

„In der aktuellen Lage ist es eine Kunst, die Spannung hochzuhalten. Mit Königsdorf erwartet uns nun eine junge, spielstarke Truppe mit drei bis vier Akteuren, die ein Spiel alleine entscheiden können. Wir müssen uns neu einstellen und werden voll konzentriert in die Partie gehen“, stellt Temür klar und schlussfolgert: „In den nächsten zwei Spielen wird sich entscheiden, ob wir bereits für die Landesliga planen müssen.“ Erst seit Ende März steht der sportliche Leiter interimsweise an der Seitenlinie der Teutonia, nachdem Ercüment Dönmez – nach der Pleite gegen Abstiegskonkurrent Sportfreunde Düren – seine Koffer packen musste.

Geringe Kaderbreite stellt Weiden vor Probleme

Ein Grund für die prekäre Ausgangslage im Abstiegskampf ist die dünne Kaderbreite des Tabellenvorletzten. Insbesondere in den vergangenen Wochen hat sich dies bemerkbar gemacht. Mit der geringen Personaldecke hadert auch Temür: „Gegen Bornheim haben wir eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt, doch unsere Probleme sind derzeit vielschichtig. Ab der 60. Minute können wir - aufgrund unserer dünnen Auswechselbank - nichts mehr zusetzen. Dazu fehlt uns ein Stoßstürmer, der seine Chancen konsequent nutzt“, kritisiert der Coach auch die Abschlussschwäche seiner Elf.

Da hilft es nicht gerade, dass sich die Personallage der Teutonia vor der wichtigen Begegnung gegen Königsdorf verletzungsbedingt weiter zuspitzt: „Leider verschärft sich die personelle Lage weiter: Drei weitere Spieler fallen verletzungsbedingt aus. Hinter dem Einsatz von Keeper Leeroy Zeller steht ebenfalls noch ein dickes Fragezeichen“, führt Temür an. Ein Ausfall des Stammtorhüters wäre dabei kaum zu verkraften, schließlich sei es „mit ihm im Tor ein ganz anderes Spiel.“ Trotz der schlechten Vorzeichen bleibt der Interimscoach dennoch optimistisch, und erhofft sich einen ähnlich engagierten Auftritt wie in der jüngsten Spielen: „Unser Ziel ist es, an die guten Halbzeiten gegen Bornheim und Düren anzuknüpfen. Wir müssen zudem wieder daran glauben, auch einen Rückstand drehen zu können. Das ist im Moment nicht einfach, da das Selbstvertrauen aktuell sehr dünn ist“, resultiert Temür.

Ob im Auswärtsspiel in Königsdorf am Ende tatsächlich die erhoffte Kehrtwende gelingt, bleibt abzuwarten. Angesichts des 1:1-Remis im Hinspiel ist in jedem Fall von einer Partie auf Augenhöhe auszugehen. Anstoß der Begegnung am Sonntag ist um 15.30 Uhr.