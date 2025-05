Am Mittwochabend steht in der Bezirksliga Weser-Ems trifft die Reserve von SV Vorwärts Nordhorn vor heimischem Publikum auf den VfL Emslage. Während die Gastgeber mit dem Abstieg in dieser Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden, braucht Emslage noch Punkte, damit es nicht mehr ungemütlich wird.

Vorwärts Nordhorn II ist mittlerweile seit fünf Spielen ungeschlagen, musste sich aber zuletzt gegen den SV Langen aufgrund eines ganz späten Gegentreffers mit einem 2:2 zufrieden geben. Die Gäste aus Emslage kommen mit reichlich Rückenwind in die Partie, nachdem am vergangenen Wochenende ein ganz wichtiger 3:0-Heimerfolg gegen den SV Surwold gefeiert wurde. Das Hinspiel konnte Emslage in einer kuriosen Partie mit 5:3 für sich entscheiden. Für die Gästen wären es immens wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg, mit einem Sieg würde der Vorsprung auf die Abstiegsränge sich zwischenzeitlich auf neun Punkte vergrößern. In Hinblick auf den darauf folgenden Gegner vergrößert sich der Druck ein wenig, am übernächsten Wochenende geht es zum formstarken Titelanwärter Eintracht Nordhorn.

Restprogramm VfL Emslage



27. Spieltag: (A) SV Vorwärts Nordhorn II (8.)

28. Spieltag: (A) SV Eintracht Nordhorn (3.)

29. Spieltag: (H) SV Borussia 08 Neuenhaus (14.)

30. Spieltag: (A) SV Olympia Laxten (7.)