Wegweisendes Nachholspiel– TV Bunde empfängt Concordia Ihrhove

Die Hausherren aus Bunde überzeugten zuletzt mit einer starken Leistung beim 1:4-Auswärtserfolg in Borssum. Mit den drei Punkten im Gepäck konnte man sich für diese Saison wohl endgültig vom Abstiegskampf verabschieden und den Blick nach vorne richten. Aktuell stehen bei Bunde 32 Punkte auf dem Konto, was Platz acht bedeutet. Weniger entspannt sieht es hingegen bei den anreisenden Gästen aus Ihrhove aus. Die Concordia freute sich am vergangenen Wochenende zwar über ein ganz spätes Remis bei der SpVg Aurich, steckt aber nach wie vor ganz tief im Abstiegskampf. Gerade einmal zwei Punkte trennen die Gäste vom Tabellenvierzehnten Westrhauderfehn. Am Samstag zählt also einzig und allein ein Sieg, alles andere wäre in der aktuellen Tabellensituation schlichtweg zu wenig. Mut dürfte dafür das Hinspiel aus dem vergangenen Jahr machen. Damals drehte Ihrhove nach einem 0:1-Rückstand die Partie und gewann noch mit 3:1. Es wird eine sehr umkämpfte Partie erwartet, in der die Gäste alles für den wichtigen Auswärtssieg geben werden.

Anpfiff ist am Samstag um 14:00 Uhr in Bunde.