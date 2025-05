Wegweisende Duelle im Abstiegskampf - wer rutscht unter den Strich?

An der Tabellenspitze hat sich der TuS Mondorf - zumindest vorübergehend - mit fünf Punkten Vorsprung vor Blau-Weiß Friesdorf abgesetzt. Deutlich enger geht es im Tabellenkeller zu. Immer wieder sammelten akut abstiegsbedrohte Mannschaften in den vergangenen Wochen Punkte. So zog sich die Gemengelage rund um die Abstiegszone noch enger zusammen. Am Wochenende stehen dort einige Sechs-Punkte-Spiele an.