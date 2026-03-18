 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Wegweisend | Livestream auf Youtube

von Alex Tiedl · Heute, 14:56 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse C2 HD
SpG Bammental III/Dilsberg III
FG Rohrbach II

Heute, 19:30 Uhr
FG Rohrbach 2012
FG Rohrbach 2012FG Rohrbach II
SpG Bammental III/Dilsberg
SpG Bammental III/DilsbergSpG Bammental III/Dilsberg III
19:30live
Spieltext FG Rohrbach II - SpG Bammental I... III

4. gegen 5. Platz der Kreisklasse C2 Heidelberg

Am heutigen Mittwoch treffen FG Rohrbach 2 und die SpG Bammental 3/Dilsberg 2 aufeinander. 3 Punkte trennen die beiden Mannschaften, aber die Tordifferenz könnte nicht größer sein. Ganze 30 Tore mehr stehen dabei auf der Seite der SpG.

Im Hinspiel gab es ein spannendes 7:5 für die SpG, welches auch noch enger hätte ausfallen können. In der 89. Minute verschoss damals Zimmer einen Foulelfmeter. Ob es heute genauso torfreudig zugehen wird, seht ihr ab 19:30 Uhr auf auf Youtube im Livestream.

Vorbereitung 1:7

Interessant war ein Testspiel in der Winterpause der beiden Mannschaften. Am 22.02. gewann die SpG ein Testspiel gegen eine gemischte 1. und 2. Mannschaft der FG Rohrbach mit 1:7.

Wegweisend

Findet die SpG nochmals den Anschluss an die Aufstiegsplätze oder sogar die FGR2? Heute Abend um 19:30 im Liveticker oder auf YouTube im Livestream 🙌🏻