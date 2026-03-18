Wegweisend | Livestream auf Youtube

Am heutigen Mittwoch treffen FG Rohrbach 2 und die SpG Bammental 3/Dilsberg 2 aufeinander. 3 Punkte trennen die beiden Mannschaften, aber die Tordifferenz könnte nicht größer sein. Ganze 30 Tore mehr stehen dabei auf der Seite der SpG.
Im Hinspiel gab es ein spannendes 7:5 für die SpG, welches auch noch enger hätte ausfallen können. In der 89. Minute verschoss damals Zimmer einen Foulelfmeter. Ob es heute genauso torfreudig zugehen wird, seht ihr ab 19:30 Uhr auf auf Youtube im Livestream.
Vorbereitung 1:7
Interessant war ein Testspiel in der Winterpause der beiden Mannschaften. Am 22.02. gewann die SpG ein Testspiel gegen eine gemischte 1. und 2. Mannschaft der FG Rohrbach mit 1:7.
Wegweisend
Findet die SpG nochmals den Anschluss an die Aufstiegsplätze oder sogar die FGR2? Heute Abend um 19:30 im Liveticker oder auf YouTube im Livestream 🙌🏻