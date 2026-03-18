Wegweisend | Livestream auf Youtube

Am heutigen Mittwoch treffen FG Rohrbach 2 und die SpG Bammental 3/Dilsberg 2 aufeinander. 3 Punkte trennen die beiden Mannschaften, aber die Tordifferenz könnte nicht größer sein. Ganze 30 Tore mehr stehen dabei auf der Seite der SpG.

Im Hinspiel gab es ein spannendes 7:5 für die SpG, welches auch noch enger hätte ausfallen können. In der 89. Minute verschoss damals Zimmer einen Foulelfmeter. Ob es heute genauso torfreudig zugehen wird, seht ihr ab 19:30 Uhr auf auf Youtube im Livestream.

Interessant war ein Testspiel in der Winterpause der beiden Mannschaften. Am 22.02. gewann die SpG ein Testspiel gegen eine gemischte 1. und 2. Mannschaft der FG Rohrbach mit 1:7.

Wegweisend

Findet die SpG nochmals den Anschluss an die Aufstiegsplätze oder sogar die FGR2? Heute Abend um 19:30 im Liveticker oder auf YouTube im Livestream 🙌🏻