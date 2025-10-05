Wegkamp schießt Schalke an die Tabellenspitze!

Die U23 des FC Schalke 04 hat ihre starke Form in der Regionalliga West bestätigt und beim Bonner SC einen knappen, aber verdienten 1:0-Auswärtssieg eingefahren. Das Tor des Tages erzielte Gerrit Wegkamp kurz nach der Pause (52.). Mit dem Erfolg übernimmt das Team von Trainer Jakob Fimpel die Tabellenführung.

Vor 1.572 Zuschauern im Sportpark Nord starteten die Gäste aus Gelsenkirchen konzentriert und spielbestimmend. Mitte der ersten Halbzeit musste die Partie jedoch kurzzeitig unterbrochen werden: Schalke-Keeper Johannes Siebekingverletzte sich nach einem Zusammenprall an der Schulter und wurde durch Faaris Yusufu ersetzt, der damit zu seinem ersten Saisoneinsatz kam. Yusufu fügte sich souverän ein und behielt im weiteren Verlauf einen kühlen Kopf.

Wegkamp eiskalt

Nach torloser erster Hälfte kam Schalke wacher aus der Kabine. In der 52. Minute fasste sich Gerrit Wegkamp ein Herz und traf trocken zur Führung. Der Routinier verwandelte damit Schalkes Überlegenheit in Zählbares. Bonn reagierte, blieb im Abschluss aber harmlos – unter anderem vergab Jonas Berg eine gute Gelegenheit zum Ausgleich (59.).

Bonn drückt, Schalke clever

In der Schlussphase warf der Bonner SC alles nach vorne, brachte mit Koruk, Bird und Kratzer frische Offensivkräfte. Schalke verteidigte diszipliniert und setzte über Onofrietti und Buzolli auf Konter. Torhüter Yusufu wurde in der Nachspielzeit mehrfach gefordert, faustete die letzte Bonner Hereingabe sicher aus der Gefahrenzone. Am Ende holte er sich noch Gelb wegen Zeitspiels ab.