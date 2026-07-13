Weggegrätscht (9): Yannick Scholz: »... und ich liebe das Kleeblatt!« Die Regionalliga Bayern lebt nicht nur von den feinen Technikern, sondern von denen, die hinten die Knochen hinhalten. In unserer FuPa-Serie rücken wir die echten Typen - die Abwehrspezialisten, Abräumer und unbesungenen Helden des bayerischen Amateurfußballs - in den Fokus. Diesmal dabei: Yannick Scholz von Stephan Hörhammer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Der Moment der Gewissheit, das "kleine Kleeblatt" bleibt der Liga weiter erhalten: Yannick Scholz schließt nach einer schweißtreibenden Relegationspartie seinen Mitspielder in die Arme. – Foto: Wolfgang Zink

Wenn Yannick Scholz im Strafraum dazwischengeht, wackelt die Luft – und wer den 1,89-Meter-Hünen auf dem Platz erlebt, der spürt sofort: Hier brennt ein echter Typ für die Defensive der SpVgg Greuther Fürth II. Der gebürtige Nürnberger verbindet dabei kompromisslose Härte im Abwehrzentrum mit der Übersicht eines Routiniers. Seine Laufbahn liest sich dabei wie eine Tour durch die fußballerischen Reifeprüfungen Bayerns: Fünf prägende Jahre beim TSV Buch in der Landesliga dienten dem einstigen Quelle-Fürth-Gewächs als raue Schule, ehe Scholz den mutigen Sprung in die Regionalliga wagte. Beim FC Memmingen schnupperte er erstmals Viert-Liga-Luft - und mauserte sich auf Anhieb zur Stammkraft bei den Allgäuern, bevor ihn sein Weg über den SV Wacker Burghausen zu den Würzburger Kickers führte. Am Dallenberg feierte er in der Saison 23/24 den Meistertitel in der "Champions League der Amateure". Nach einem kurzen, von großen sportlichen Zielsetzungen und schnellen Trennungsmodalitäten begleiteten Intermezzo bei der DJK Vilzing folgte im Herbst 2024 die emotionale Rückkehr nach Mittelfranken. Bei der U23 der SpVgg Greuther Fürth schloss sich für den bekennenden Anhänger des "Kleeblatts" ein Kreis: In der Profireserve der Fürther avancierte er sogleich zum Taktgeber und Ruhepol in einer jungen Mannschaft, die von seiner geballten Erfahrung von mittlerweile weit über 100 Regionalliga-Partien bis heute profitiert. Auch in der Spielzeit 2025/26 ging Scholz – trotz zweistelliger Gelbverwarnungen als Zeichen seines unermüdlichen Einsatzwillens – kompromisslos voran. Ein Typ, der hinten aufräumt, Zeichen setzt - und auf dem Platz jeden Zentimeter umgrast.

Mit der zurückliegenden Saison können er und seine Mannschaftskameraden natürlich nicht zufrieden sein, wie der 29-Jährige im FuPa-Interview unumwunden zugibt. "Über die Relegation haben wir uns dann aber ja doch noch den Klassenerhalt erkämpft und hatten so noch ein positives Ende einer schwierigen Saison." "Ich sehe eine meiner Stärken in meiner Zweikampfführung" Die Regionalliga Bayern wird oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null zu halten?

In dieser Liga gibt’s zum einen routinierte und erfahrene Angreifer, auf der anderen Seite talentierte und aufstrebende Stürmer. Jeder hat seine Stärken, sodass du als Abwehrspieler mehrere Facetten abdecken musst, um gut zu verteidigen. Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher Kategorie musst du manchmal noch nachbessern?

Ich sehe eine meiner Stärken in meiner Zweikampfführung, gleichzeitig versuche ich auf dem Platz lautstark zu sein, um meinen jungen Mitspielern Orientierung zu geben und ihnen zu helfen. Ich denke, dass man sich als Sportler wie als Mensch immer verbessern kann – egal, in welcher Hinsicht. Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du eher der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Oder packst du gerne mal die lasergenaue 40-Meter-Diagonale aus? In erster Linie kommt es für uns als Verteidiger natürlich schon darauf an, hinten die Null zu halten; gleichzeitig können wir der Mannschaft mit einem guten Spielaufbau helfen. Ich würde sagen, dass es auf die Situation ankommt, für welche Art des Balles ich mich entscheide. Da geht es viel um Risikoabwägung. "Ich bin definitiv eher der emotionale Antreiber" Hand aufs Herz: Welcher Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga Bayern hat dir bis dato die meisten Kopfschmerzen bereitet - und warum? Mein bester Gegenspieler in der Regionalliga Bayern war Armindo Sieb, als er vor seinem Sprung in den Profibereich hier beim Kleeblatt noch bei Bayern II gespielt hat. Er hat dir das Verteidigerleben durch seine Umtriebigkeit und in Kombination mit seinen Mitspielern – Vidovic und Motika waren das damals – sehr schwer gemacht. Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten? Ich persönlich bevorzuge die Viererkette, aber als Verteidiger musst du natürlich variabel sein. Und: Wenn du in deinem Kader gute Schienenspieler hast, kann eine Dreierkette schon auch sehr viel Spaß machen.

Eine perfekte Ballabnahme braucht kein Pardon, sondern Timing. Scholz (rechts) im Moment des Ballgewinns – das Bein lang, der Blick am Leder, der Gegner nur noch zweite Wahl. – Foto: Kurt Botsch

Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige, sachliche Stratege? Jeder, der mich kennt, weiß: Ich bin definitiv eher der emotionale Antreiber. Ich liebe diesen Sport und ich liebe das Kleeblatt. Das zeige ich auch auf dem Platz - und versuche, durch positive Emotionen einen Teil dazu beizutragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. "Eines unserer Prinzipien ist es, nach vorne zu verteidigen" Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst? Tatsächlich gibt es nicht den einen Zweikampf oder die eine Rettungsaktion, an die ich gerne zurückdenke. Aber besonders in Erinnerung bleibt mir mein erstes Spiel mit dem Kleeblatt im Ronhof gegen Schweinfurt, bei dem im Übrigen auch viele hart geführte Duelle zustande kamen. Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet. Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt den Spaß am Spiel zu nehmen? Eines unserer Prinzipien ist es, nach vorne zu verteidigen. Wenn du den Stürmer früh unter Druck setzt und ihm gar nicht erst die Möglichkeit gibst, sich zu entfalten, kann ihm das den Spaß am Spiel nehmen.

Moment der Stille, Moment der Sorge: Scholz greift sich nach einem unglücklichen Zweikampf mit gesenktem Blick schmerzverzerrt an den Knöchel – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher schlagen? Ich würde beides nehmen. "Wo wir am Ende stehen werden, wird sich zeigen" Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in Sachen Mentalität und Spielweise - und warum? Sergio Ramos hat mir mit seiner kompromisslosen Art zu verteidigen immer gut gefallen. Und ich würde noch Paul Will aus unserer Profi-Mannschaft hervorheben. Er ist zwar defensiver Mittelfeldspieler und kein Verteidiger, aber er besticht mit seiner beeindruckenden Mentalität sowie seiner ehrgeizigen und mannschaftsdienlichen Einstellung. Von ihm können sich besonders die jungen Spieler viel abschauen.

Voller Fokus im Kleeblatt-Trikot: Konzentriert, griffig und mit jeder Faser auf den nächsten Ballkontakt fixiert – so präsentiert sich der gebürtige Nürnberger im Trikot der SpVgg Greuther Fürth II, wo er hinten für die nötige Stabilität sorgt. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink