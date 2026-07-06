Weggegrätscht (8): Bastian Bösl - starker Stabilisator an der Altmühl! Sie stehen selten im Rampenlicht, knipsen keine Traumtore am Fließband und tauchen in den Highlights meistens erst dann auf, wenn es schon geknallt hat. Und doch bilden sie das Fundament eines jeden Erfolgs: die Abwehrrecken der Regionalliga Bayern. Diesmal mit: Bastian Bösl. von Stephan Hörhammer · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Null steht: Erschöpft, aber glücklich nach getaner Arbeit – Bastian Bösl hat die Eichstätter Festung einmal mehr erfolgreich verteidigt. – Foto: Johannes Traub

Er gilt als beinharter Innenverteidiger vom Bastian Bösl vom VfB Eichstätt. Der 28-jährige gebürtige „Lippertshofener“ hat sich bei den Altmühltalern aufgrund seiner kompromisslosen Zweikampfführung zu einer unverzichtbaren Größe in der Defensive entwickelt. Bösls fußballerische Vita ist dabei eng mit der Region verknüpft: Nach Stationen in der Jugend bei der DJK Ingolstadt und dem FC Hitzhofen sowie ersten Sporen im Herrenbereich beim SV Lippertshofen (wo er in jungen Jahren in der A-Klasse und Kreisklasse eine beeindruckende Torquote als Offensivkraft hinlegte), schaffte er über die zweite (Bezirksliga-)Mannschaft des VfB Eichstätt auch bereits den zwischenzeitliche Sprung ins (Regionalliga-)Aufgebot. In der Bezirksliga-Saison 2021/22 machte er auf sich aufmerksam, als er prompt in die FuPa-„Elf des Jahres“ gewählt wurde. Nach seinem zweijährigen, erfolgreichen Intermezzo beim FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest, wo er in 68 Partien Konstanz bewies, kehrte der Defensivallrounder im Sommer 2024 folgerichtig zum VfB zurück. Seither ist der rechtsfüßige Innenverteidiger, der bei Bedarf auch die rechte Außenbahn dichtmachen kann, aus der Eichstätter Hintermannschaft nicht mehr wegzudenken. Dass die Vereinsführung den Abwehrrecken bis zum 30. Juni 2027 an den Verein gebunden hat, unterstreicht zudem seinen Stellenwert.

"Als Verein sowie als Mannschaft können wir mit der abgelaufenen Saison sportlich mehr als zufrieden sein", blickt Bösl auf die abgelaufene Spielzeit, die man auf Rang sieben abschließen konnte, zurück - und ergänzt: "Ich glaube nur die Wenigsten haben uns diesen Tabellenplatz vor der Saison zugetraut, zumal es bei vielen Spielern im Kader - mich eingeschlossen - die erste Regionalligasaison war." Die vergangene Saison sei auch für ihn persönlich ein nächster positiver Entwicklungsschritt gwesen, den er nicht missen möchte. "Kann mich gut in bestimmte Stürmergedanken hineinversetzen" Die Regionalliga Bayern wird oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null zu halten?

Die Abschlussqualität einiger Offensivspieler ist neben der athletischen Komponente in dieser Liga sehr hoch. Wenn man sich die Ausbildung vieler Stürmer in Juniorenzeiten ansieht, ist einem bewusst, welchen Torriecher der ein oder andere von ihnen hat. Zudem bin ich der Meinung, dass in der Regionalliga auch Standards eine große Rolle spielen und diese vermehrt zu Toren führen. Es ist daher nicht selbstverständlich im Mannschaftsverbund die Null zu halten. Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher Kategorie musst du manchmal noch nachbessern?

Aufgrund meiner Anfangszeit im Herrenbereich als Offensivspieler kann ich mich gut in bestimmte Stürmergedanken hineinversetzen. Das hilft mir in vielen Spielsituationen, das richtige Gespür zu haben und somit einige Bälle zu klären. Alles in allem würde ich daher mein Stellungsspiel stärker einschätzen als meine Zweikampfhärte. Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du eher der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Oder packst du gerne mal die lasergenaue 40-Meter-Diagonale aus? Ich würde sagen: Sowohl als auch, da beide Aspekte nicht die größte Gefahr für uns als Team darstellen. Als Mannschaft haben wir in den vergangenen Jahren sehr viel mit Diagonalbällen gearbeitet - und damit auch Erfolg gehabt. "Habe bereits in beiden Systemen meine Erfahrungen gesammelt" Hand aufs Herz: Welcher Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga Bayern hat dir bis dato die meisten Kopfschmerzen bereitet - und warum? Vor allem die Zweitvertretungen der Profivereine sowie Unterhaching und Würzburg haben häufig eine hohe fußballerische Qualität in ihren Offensivreihen. Zudem sind mir die beiden Stürmer Max Grimm und Severo Sturm vom TSV Aubstadt in Erinnerung geblieben. Dennoch würde ich behaupten, haben wir in den eigenen Reihen ebenso starke Offensivspieler, die einem im Training das Leben schwer machen. Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten? Ich habe bereits in beiden Systemen meine Erfahrungen gesammelt. Letztlich ist es entscheidend, wie sich die Mannschaft im Verbund wohlfühlt. Da wir in den vergangenen Spielzeiten sowohl in der Viererkette verteidigt als auch in der Dreierkette aufgebaut haben, kann ich mich mit beiden Systemen durchaus anfreunden.

Geduldig im Aufbau: Bösl schiebt das Leder unaufgeregt zum Innenverteidiger-Kollegen weiter, um das Spiel neu aufzuziehen. – Foto: Johannes Traub

Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige, sachliche Stratege? Zumeist bin ich der ruhige Verteidiger, der versucht, seiner Mannschaft durch Leistung Sicherheit zu geben. Dennoch bin ich gewillt, kommunikativ meinen Neben- und Vorderleuten ein gutes Gefühl zu vermitteln sowie motivierend und sachlich auf sie einzuwirken. Sollte es mal laut und emotional werden, ist dies eher die Seltenheit. "Das ist nur bei mir schon länger nicht mehr vorgekommen" Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst? Mein Highlight-Zweikampfduell fand in der vergangenen Saison im Rückspiel gegen Tarsis Bonga von den Würzburger Kickers statt, wo wir uns ein paar starke Kopfballduelle geliefert haben. Generell ist es schön, gegen Spieler zu spielen, die man sonst eher aus dem Fernseher kennt. Spektakuläre Rettungsaktionen hatte ich in Eichstätt noch nicht ganz so viele, mehr dafür bei meiner vorherigen Station in Ehekirchen, an die ich mich noch gerne zurückerinnere. Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet. Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt den Spaß am Spiel zu nehmen? Ich möchte, dass ich insgesamt ein sehr fairer Spieler bin und mich weniger auf Nickligkeiten oder Spielchen einlasse. Für mich ist entscheidend in die bestmögliche Verteidigungssituation zu kommen - da kann es schon mal vorkommen, den Gegenspieler unauffällig am Trikot festzuhalten oder ihm einen kleinen Schubser mitzugeben.

Abgeklärt gelöst: Auch unter Druck behält Bösl die Übersicht und klärt die Situation spielerisch aus der Gefahrenzone. – Foto: Johannes Traub

Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher schlagen? Ein Tor zu schießen, bleibt immer noch mit das schönste Gefühl, was es im Fußball geben kann. Das ist nur bei mir schon länger nicht mehr vorgekommen... "Für uns zählt in erster Linie erneut nur der Klassenerhalt" Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in Sachen Mentalität und Spielweise - und warum? Ich bin Fan des englischen Fußballs. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, muss ich hier die Namen Rio Ferdinand und John Terry nennen. Die beiden haben konstant starke Leistungen über Jahre hinweg gezeigt - und waren zudem charakterstarke Identifikationsfiguren für ihre Vereine.

Teamplayer und Antreiber: Nach gelungener Defensivaktion pusht der Eichstätter Abwehrchef seine Kollegen für die nächste Welle. – Foto: Johannes Traub