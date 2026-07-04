Weggegrätscht (7): Maximilian Dolinski - Memmingens mobiler Abwehrturm In unserer FuPa-Serie rücken wir die Abräumer, die Turm-Wächter und die Mentalitätsmonster der bayerischen Regionalliga-Abwehrreihen in den Fokus. Diesmal im Visier: Maximilian Dolinski vom FC Memmingen von Stephan Hörhammer · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Kein Vorbeikommen: FCM-Defensivspezialist Maximilian Dolinski (rechts) mit vollem Körpereinsatz im Duell gegen seinen Burghausener Gegenspieler. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der Blick geht Richtung Allgäu, wo ein echter Dauerbrenner in der Defensive des FC Memmingen die gegnerischen Stürmer regelmäßig fordert: Die Rede ist von Maximilian Dolinski. Der 23-jährige Verteidiger verkörpert das, was man sich unter einem modernen Abwehrspezialisten vorstellt: Mit einer Körpergröße von 1,92 Metern bringt er nicht nur die nötige Physis für das Abwehrzentrum mit, sondern besticht auch durch seine Flexibilität, da er neben der Innenverteidigung ebenso auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden kann. Dolinski ist ein echtes Eigengewächs des FC Memmingen, durchlief dort bereits die Jugendmannschaften von der U15 an - und hat sich über die zweite Mannschaft Schritt für Schritt in den Fokus der ersten Garde gekämpft. Dass er heute aus der Memminger Hintermannschaft kaum noch wegzudenken ist, unterstreicht seine Konstanz: In der abgelaufenen Regionalliga-Saison stand er in 27 Partien auf dem Platz, wobei er sich einmal mehr als verlässliche Säule im Defensivverbund erwies. Und obwohl er im Spätherbst nach einer Notbremse beim Gastspiel gegen den 1. FC Nürnberg II kurzzeitig mit einer Rotsperre zum Zuschauen verdammt war, kämpfte er sich sogleich wieder zurück.

Mit seiner kompromisslosen Art, Flanken abzufangen und Zweikämpfe am Boden wie in der Luft zu gewinnen, bringt Maximilian Dolinski diejenigen Tugenden auf den Platz, die man in der hart umkämpften Regionalliga Bayern braucht, um auch mal hinten Beton anzurühren. "Lasergenauer 40-Meter-Ball fliegt auch gerne mal ins Aus" Maximilian: Die Regionalliga Bayern wird oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null zu halten?

Kurz auf den Punkt: Die enorme technische und physische Klasse der Gegenspieler oder einer Offensive im Kollektiv machen es so schwer, die Null zu halten. Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher Kategorie musst du manchmal noch nachbessern?

Meine Stärken sehe ich eher im Spiel gegen den Ball, im unmittelbaren Zweikampf und in den Laufduellen. Mit Ball habe ich ein gutes Auge fürs Spiel. Sobald es aber ins vordere Drittel geht, besteht bei mir - gerade was das Flanken angeht - noch viel Luft nach oben. Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du eher der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Oder packst du gerne mal die lasergenaue 40-Meter-Diagonale aus? Ich versuche schon auch häufiger mal, mutig nach vorne zu spielen. Der lasergenaue 40-Meter-Ball fliegt dabei aber auch gerne mal ins Aus. "Mit meinem direkten Vordermann kommuniziere ich viel" Hand aufs Herz: Welcher Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga Bayern hat dir bis dato die meisten Kopfschmerzen bereitet - und warum? Als einzelnen Spieler würde ich hier Tobias Heiland vom TSV Buchbach nennen wollen, der technisch überragend ist. Als Mannschaft waren's die Würzburger Kickers, die eine brutale Dominanz und Ballsicherheit vorzuweisen hatten.

Lufthoheit garantiert: Mit seinen 1,92 Metern schraubt sich Memmingens Abwehrhüne Maximilian Dolinski (Mitte) unnachgiebig nach oben und bereinigt die Situation im eigenen Strafraum per Kopf. – Foto: Siegfried Rebhan

Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten? In der Dreier-/Fünferkette habe ich noch nicht so viele Spiele gemacht. Aber da ich viel über meine Intensität und Laufstärke komme, würde ich sagen, dass mir dieses System besser liegt. Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige, sachliche Stratege? Mit meinem direkten Vordermann kommuniziere ich viel, ansonsten bin ich aber eher ruhiger. "... als ich den Ball mit dem Kopf von der Linie gekratzt habe" Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst? Mir fällt hier das Spiel gegen Vilzing ein, als ich den Ball mit dem Kopf von der Linie gekratzt habe. Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet. Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt den Spaß am Spiel zu nehmen? Wenn man dem Gegenspieler kurz vor dem ersten Ballkontakt einen leichten Stoß gibt, ist die Ballverarbeitung für ihn oft schwierig - und gibt mir öfters die Möglichkeit, an den Ball zu kommen.

Emotionsgeladen: Abwehrspezialist Maximilian Dolinski (links) im Kreise seiner Mannschaft – Szenen, die zeigen, dass beim FCM der Teamgeist das Fundament in der Regionalliga Bayern bildet. – Foto: Charly Becherer

Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher schlagen? Für mich als Verteidiger die perfekte Grätsche! "Traue uns zu, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen" Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in Sachen Mentalität und Spielweise - und warum? Joshua Kimmich, der zwar meistens auf der Sechs spielt, aber auch als Außenverteidiger agieren kann, der sehr ballsicher auftritt, aber auch mal den Risikopass wagt und eine super Mentalität ausstrahlt.

Genau hier, in den Ecken des Memminger Fußballplatzes, spielen sich oft die entscheidenden, hart umkämpften Zweikämpfe ab, für die Abwehrspieler wie Maximilian Dolinski leben. – Foto: Frank Scheuring