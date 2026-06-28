Weggegrätscht (6): Tim Hüttl - Aubstadts abgeklärter Abwehr-Riese Wo die Kreativgeister zaubern wollen, packen sie den Blaumann aus. Wo der Stürmer zum Jubel ansetzen will, fliegt im letzten Moment noch ein langes Bein dazwischen. Nächster Teil unserer Serie über die Abwehrspezialisten der Regionalliga Bayern: von Stephan Hörhammer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Kompromisslos am Ball: Tim Hüttl (rechts) trennt seinen Gegenspieler robust vom Leder. – Foto: Sven Leifer

Er gehört in der Regionalliga Bayern wohl zu den klassischen Prototypen eines kompromisslosen Innenverteidigers: Tim Hüttl vom TSV Aubstadt. Seit nunmehr fast sechs Jahren zieht der gebürtige Coburger die Fäden in der "Abschter" Abwehr mit. Sein beachtliches Gardemaß von 1,93 Metern und seine enorme Physis bringen die Angreifer der Liga regelmäßig zur Verzweiflung. Im Luftkampf eine absolute Bank und am Boden mit dem richtigen Timing im Tackling ausgestattet, verkörpert er das Gesicht des nimmermüden Aubstadter Defensivkollektivs. Sein fußballerischer Werdegang ins eher beschauliche Grabfeld liest sich dabei durchaus beeindruckend: Ausgebildet in der Jugend des FC Coburg, schnupperte der heute 28-Jährige in jungen Jahren bereits Bundesliga-Luft im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg. Im Anschluss ging's zur TSG Hoffenheim, wo er in drei Spielzeiten über 40 Einsätze für die zweite Mannschaft der Kraichgauer in der Regionalliga Südwest absolvierte. Zurück in die bayerische Heimat zog es den Defenzivspezialisten dann im September 2020.

Hüttl schaltet sich bei Standardsituationen gerne auch mal vorne mit ein - und hat in den vergangenen Spielzeiten den ein oder anderen Treffer nach Eckbällen oder Freistößen beisteuern können. Mit seiner Erfahrung aus weit über 100 Regionalliga-Partien und seiner ruhigen, abgeklärten Art im Spielaufbau gilt er bei seinen Teamkollegen als "Fels in der Brandung". "Früher wollte ich tatsächlich etwas zu viel mit Ball" Tim: Die Regionalliga Bayern wird oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null zu halten?

Wie schon der ausgewählte Titel besagt, sind wir überwiegend Amateure. Zumindest hier in Aubstadt. Das heißt: Es passieren viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen, die man als Mannschaft durch Taktik meist gar nicht auffangen kann. Deswegen ist es immer etwas besonderes und schönes, wenn man kein Gegentor bekommt. Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher Kategorie musst du manchmal noch nachbessern?

Meine Stärken liegen auf jeden Fall beim Spiel mit dem Ball am Fuß, aber auch in der direkten Eins-gegen Eins Verteidigung. Wo ich auf jeden Fall noch zulegen kann, ist mein offensives Kopfballspiel, damit ich endlich auch mal ein paar mehr Tore mache, als in den vergangen Jahren. Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du ehe der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Oder packst du gerne mal die lasergenaue 40-Meter-Diagonale aus? Früher wollte ich tatsächlich etwas zu viel mit Ball - und wollte jede Aktion nach vorne einleiten oder teilweise auch vorbereiten. Das hat sich mittlerweile ein bisschen ausgeglichen. Am Ende bin ich immer noch ein Innenverteidiger - und sehe meine absolute Hauptaufgabe im Verteidigen. "Mag die Abwechslung, da es dann nicht langweilig wird" Hand aufs Herz: Welcher Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga Bayern hat dir bis dato die meisten Kopfschmerzen bereitet - und warum? Puh gute Frage! Da würde ich unsere Stürmer nehmen: Mit Severo Sturm und Max Grimm haben wir wirklich ein super Duo, das sich auch sehr gut ergänzt. Die Scoreranzahl der beiden spricht, denke ich, für sich. Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten? Gute Frage! Da habe ich mir tatsächlich noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Heutzutage verschwimmen die Formationen in einer Partie ständig - und man spielt teilweise situationsbedingt mit Dreier- oder Vierer-Kette. Ich mag die Abwechslung, da es dann nicht langweilig wird - und man immer vor neuen Aufgaben steht. So macht es das ganze auch abwechslungsreicher.

Voller Fokus: Aubstadts Nummer 3, Tim Hüttl (links), lässt den Ball nicht aus den Augen. – Foto: Mike Megapix

Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige, sachliche Stratege? Ich nehme mich selbst als überwiegend ruhig und sachlich wahr. Aber natürlich muss man ab und zu auch mal lauter werden. Ich bin aber eher ein Fan davon, durch Leistung voran zu gehen - und somit der Mannschaft Sicherheit zu geben. "Ich versuche immer, hart und fair zu spielen" Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst? Was Fußball betrifft, lebe ich nicht in der Vergangenheit. Deswegen fällt's mir sehr schwer, irgendwelche Highlights herauszufiltern. Aber wenn ich ganz tief in mich gehe, dann fallen mir die Spiele damals mit Hoffenheim gegen Saarbrücken ein. Die Stürmer dort haben mich als damals 18-Jährigen sehr gefordert. Zumal ich davor auch noch sehr lange verletzt war. Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet. Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt den Spaß am Spiel zu nehmen? Da hab ich kein Geheimnis - ich versuche immer, hart und fair zu spielen.

Erleichterung: Tim Hüttl feiert den nächsten Defensiv-Erfolg mit seinem Teamkollegen. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher schlagen? Wenn es das Siegtor ist, dann würde ich mich tatsächlich für das Tor nach einer Ecke entscheiden. Das kommt nämlich nicht so oft vor - und vor allem ist's als Abwehrspieler immer etwas Besonderes. "Hoffe natürlich, dass wir wenig Gegentore bekommen" Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in Sachen Mentalität und Spielweise - und warum? Früher habe ich gerne Piqué und Boateng zugesehen - und wollte auch immer so spielen. Die zwei stehen für absolute Dominanz sowie den Spielstil, den ich attraktiv finde.

Ehrliches Handwerk: Aubstadts Innenverteidiger Tim Hüttl bereinigt die Situation mit vollem Körpereinsatz. – Foto: Mike Megapix