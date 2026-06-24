Weggegrätscht (5): Augsburger Abwehr-Staubsauger Dennis Ruisinger Sie stehen eher selten im Rampenlicht, doch ohne sie gewinnt man keine Spiele: In unserer neuen FuPa-Serie rücken wir die unbesungenen Abwehrhelden der Regionalliga Bayern in den Fokus - diesmal mit: Dennis Ruisinger von Stephan Hörhammer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Kein Vorbeikommen: Dennis Ruisinger (rechts) ist auf der linken Abwehrseite der „Schwabenritter“ seit mehreren Spielzeiten eine echte Bank. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Defensive Stabilität und Zuverlässigkeit auf der linken Außenbahn - dafür steht seit mehreren Jahren "Schwabenritter" Dennis Ruisinger. Der 25-jährige Linksverteidiger des TSV Schwaben Augsburg genoss seine fußballerische Ausbildung als gebürtiger Augsburger im Nachwuchsleistungszentrum des FCA, wo er sämtliche Elite-Jugendteams durchlief und u.a. in der U17- und U19-Bundesliga Erfahrungen auf Top-Niveau gegen die besten Nachwuchskicker des Landes sammeln durfte. Nach einer Zwischenstation beim TSV Hollenbach zog es den 1,83 Meter großen Defensivspezialisten Anfang 2021 schließlich zurück in die Fuggerstadt. In den vergangenen Bayernliga- und Regionalliga-Spielzeiten knackte er verlässlich die Marke von 30 Einsätzen pro Saison - und war einer der Hauptdarsteller beim umjubelten Aufstieg in die höchste Amateur-Spielklasse Bayerns, in der er bis dato seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte: Sowohl in der Premierensaison 2024/25 als auch in der gerade abgelaufenen Spielzeit absolvierte er jeweils stolze 31 Regionalliga-Partien - und half im Mai in der nervenaufreibenden Relegation gegen den SV Kirchanschöring tatkräftig mit, den Klassenerhalt für die Augsburger einzutüten. Mit seinem starken linken Fuß räumt Ruisinger hinten nicht nur verlässlich auf, sondern schaltet sich auch immer wieder in das Offensivspiel der "Schwabenritter" ein. Dass er in seiner gesamten Herren-Laufbahn trotz seiner zweikampfbetonten Spielweise noch nie mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gehen musste, unterstreicht seine Cleverness im direkten Duell...

"Man muss unsere vergangene Saison in zwei Hälften teilen und bewerten", blickt Ruisinger im FuPa-Interview zurück auf die jüngste Spielzeit - und fügt sogleich hinzu: "Die Hinrunde verlief mit neun Punkten natürlich mehr als unglücklich und war ernüchternd. Da hat keiner mehr mit uns gerechnet, einige haben uns schon als sicheren Direktabsteiger abgeschrieben." Insofern war es aus seiner Sicht "sensationell, wie wir aus der Winterpause kamen und durch etliche Siege sogar am letzten Spieltag noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt hatten". Und weiter: "Letztendlich hat uns Mark Radoki dann mit seinem Tor in der letzten Minute im Rückspiel erlöst und wir konnten mit zwei Siegen verdient die Liga über die Relegation halten." Mit seiner eigenen Leistung war er "grundsätzlich zufrieden", wobei es ihn besonders freut, mit zwei Assists in den Relegationsspielen einen kleinen Beitrag zum Klassenerhalt beigesteuert zu haben.

"Das macht es dann auch so schwer, die Null zu halten" Dennis: Die Regionalliga Bayern wird oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null zu halten? Mir persönlich macht es einfach Spaß, in dieser Liga zu spielen. Das liegt vor allem auch an den Stadien und Gegnern, auf die man Woche für Woche trifft. Jede Mannschaft ist besonders, sei es in einem Stadion oder in einem kleinen Hexenkessel. Gleichzeitig ist die Liga herausfordernd, da die Spieler individuell sehr viel Qualität haben und teilweise sogar einiges an Profi-Erfahrung mitbringen. Das macht es dann auch so schwer, die Null zu halten.

Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher Kategorie musst du manchmal noch nachbessern? Ich denke, dass ich über ein ganz gutes Kopfballspiel verfüge - und selten ein Luftduell verliere. Meine Teamkollegen haben vielleicht nicht ganz unrecht, wenn sie mich mit meiner Geschwindigkeit aufziehen. Ein paar mehr Km/h würden wahrscheinlich wirklich nicht schaden, wobei man viel mit einem guten Stellungsspiel regeln kann (lacht). Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du ehe der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Oder packst du gerne mal die lasergenaue 40-Meter-Diagonale aus? Am liebsten spiele ich den flachen Pass über das Standbein durch das Mittelfeld auf unseren ballfernen Stürmer. Da verstehe ich mich inzwischen mit Jonas Greppmeir blind, der genau weiß, wann der Pass kommt. "Wir haben da unsere Seite immer ganz gut dicht bekommen" Hand aufs Herz: Welcher Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga Bayern hat dir bis dato die meisten Kopfschmerzen bereitet - und warum? Da fällt mir direkt unser Hinspiel gegen Würzburg in der vergangenen Saison ein. Die hatten eine unglaublich variable Offensive und haben den Ball super gegen uns laufen lassen. Mein direktes Duell hatte ich gegen Tarsis Bonga, der durch seine körperliche Wucht und gleichzeitig gute Technik ein echt unangenehmer Gegenspieler war. Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten? Ich bin Fan der Fünfer-Kette, mit der wir in der Rückrunde auch so erfolgreich waren. Ich habe auf der linken Schiene gespielt. Ich mag die Position gerne, da man sich dort sehr aktiv nach vorne einschalten kann und mehr in Tornähe kommt. Zudem hat man etwas mehr offensive Freiheiten als in der Vierer-Kette, weil hinten drei Innenverteidiger stehen, die einen absichern. Nachteil ist, dass man läuferisch viel die Linie rauf- und runtermarschieren muss.

Voller Fokus und Laufbereitschaft: Ruisinger (rechts) hat sich beim TSV Schwaben zum absoluten Dauerbrenner und Leistungsträger entwickelt. – Foto: Charly Becherer

Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige, sachliche Stratege? Ich bin ein Mix aus beiden Komponenten, weder zu emotional noch ganz ruhig. Mir ist es ganz wichtig, immer meinen Vordermann von hinten zu steuern, sodass er sich blind auf meine Kommandos verlassen kann. Das hat letzte Saison mit Maxi Heiß als offensiver Spieler vor mir super funktioniert – wir haben da unsere Seite immer ganz gut dicht bekommen. "Ein ganz simpler, aber effektiver kleiner Schubser" Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst? Da kommt mir kein einzelner Zweikampf in den Sinn, sondern vielmehr unser Auswärtssieg in Schweinfurt vor zwei Jahren. Da mussten wir unsere Führung über die Zeit bringen - und es kamen reihenweise lange Bälle vorne rein. Am Ende habe ich mit Rasmus Fackler-Stamm und Benedikt Krug Innenverteidiger gespielt - und wir haben da jeden langen Ball wieder rausgeköpft oder geklärt, sodass da nix angebrannt ist. Da hat sogar Bene Kopfballduelle gewonnen (schmunzelt). Das hat echt Spaß gemacht - und blieb mir in Erinnerung. Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet. Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt den Spaß am Spiel zu nehmen? Das ist ein ganz simpler, aber effektiver kleiner Schubser, kurz bevor der Gegenspieler den Ball bekommt. Es ist zwar manchmal ein schmaler Grat hin zu einem Foul, aber so habe ich schon ein paar Zweikämpfe gewonnen - sei es auch nur, weil der Gegenspieler den Ball nicht mehr sauber angenommen hat.

Ja, Dennis Ruisinger diskutiert auch mal mit dem Schiri, wenn er eine Entscheidung nicht so recht nachvollziehen kann. – Foto: Mike Megapix

Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher schlagen? Normal muss ich da jetzt eigentlich die perfekte Grätsche nehmen, aber ein Kopfballtor nach einer Ecke gefällt mir ehrlich gesagt auch. Vielleicht kann man erst das Tor köpfen und dann noch die Rettungstat per Grätsche nachlegen – dann wäre es ein perfektes Spiel (lacht). "Ziel ist natürlich zunächst einmal der Klassenerhalt" Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in Sachen Mentalität und Spielweise - und warum? Mats Hummels hat mich immer sehr beeindruckt. Zum einen mit seinem herausragenden Spielaufbau, zum anderen mit seinem Timing im Defensiv-Zweikampf.

Immer nah am Gegenspieler: Dennis Ruisinger (rechts) verkörpert die Abwehr-Tugenden, die es in der Regionalliga Bayern braucht. – Foto: Wolfgang Zink