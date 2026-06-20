Weggegrätscht (4) Dennis Lippert - Dauerbrenner für die "Oldschdod" Sie stehen selten im Rampenlicht, halten hinten aber den Laden dicht: In unserer FuPa-Serie rücken wir die Abwehrrecken der Regionalliga Bayern in den Fokus. Teil 4 mit Bayreuths Dennis Lippert von Stephan Hörhammer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Eine Bank auf der linken Außenbahn: Der 30-jährige Linksverteidiger Dennis Lippert im Trikot der SpVgg Bayreuth. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Wenn es in der Regionalliga Bayern um Zuverlässigkeit und Konstanz auf der linken Außenbahn geht, fällt ein Name unweigerlich: Dennis Lippert. Der 30-jährige Linksverteidiger ist aus der Defensive der SpVgg Bayreuth kaum noch wegzudenken - und bringt genau das Profil mit, das die Verterter der neuen FuPa-Serie "Weggegrätscht" ausmacht: kompromisslos gegen den Ball, taktisch top geschult und mit reichlich Profi-Erfahrung im Tank! Seine fußballerische Ausbildung genoss der gebürtige Weidener beim 1. FC Nürnburg, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief - und sich über die zweite Mannschaft sogar bis in den Profikader vorkämpfte. 2017 durfte er sechsmal Zweitliga-Luft schnuppern, ehe ihn ein bitterer Kreuzbandriss mitten im Aufschwung stoppte. Doch Lippert bewies schon damals Kämpferqualitäten, biss sich zurück und fand schließlich im September 2020 bei der "Oldschdod" seine bis heute währende sportliche Heimat. Es war damals der Beginn einer Erfolgsstory: Als Leistungsträger feierte er mit der SpVgg bereits in der Saison 2021/22 die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und damit den viel umjubelten Aufstieg in die 3. Liga. Nach einem einjährigen Intermezzo beim FC Homburg zog es den defensiven Dauerbrenner im Sommer 2024 wieder zurück ins Hans-Walter-Wild-Stadion. Mit seiner enormen Erfahrung aus über 240 Pflichtspielen, seiner Zweikampfstärke und seinem Drang nach vorne bleibt der 1,72 Meter große Außenverteidiger eine absolute Bank im System der Altstädter. Ein echter Abwehrrecke, der auf dem Platz vorangeht und defensiv wie offensiv die linke Seite beackert.

"Wir wussten, dass es - nach einem etwas größerem Umbruch im Sommer - keine leichte Saison werden wird", blickt der 30-Jährige realistisch auf die vergangene Spielzeit zurück - und fügt hinzu: "Wir hatten dann in der Hinrunde auch leider sehr viel Pech mit einer großen Anzahl an Verletzungen und standen deswegen im Winter nur knapp vor den Abstiegsplätzen." Insgesamt ist Dennis Lippert mit der tabellerarischen Endplatzierung der SpVgg Bayereuth nicht so ganz d'accord, wie er fortfährt. "Aber wir haben uns nach dem Winter klar gesteigert, gute Leistungen gezeigt, weshalb wir mit der Rückrunde durchaus zufrieden sein können." Das Hauptziel, den Klassererhalt, habe man erreicht.

Auf seine eigene Performance blickt er mit durchaus positiven Gefühlen, "weil ich meine Leistung in den meisten Spielen abrufen konnte und eine neue Rolle als erfahrenerer Spieler und zweiter Kapitän in einer jungen Mannschaft einnehmen durfte". "Der Diagonalpass kommt bei mir eher selten vor" Dennis: Die Regionalliga Bayern wird ja oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null zu halten?

Einerseits der Unterschied in der Spielweise: Es gibt viele Teams, vor allem die zweiten Mannschaften, die alles spielerisch lösen wollen - und dabei viele talentierte Spieler in ihren Reihen haben. Und dann gibt es Teams, die ihre Stärken eher bei langen Bällen und Zweikämpfen verorten. Andererseits ist es auswärts oftmals sehr schwierig, weil man sowohl in Stadien - wie zum Beispiel in Würzburg, Haching oder Burghausen - als auch auf kleineren Plätzen mit Dorfklub-Atmosphäre antritt, wo es immer sehr unangenehm zu spielen ist. Man muss sich als Mannschaft jede Woche auf andere Gegebenheiten einstellen. Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher Kategorie musst du manchmal noch nachbessern? Ich denke, dass ich meine Stärken sowohl defensiv bei Zweikämpfen, als auch offensiv bei Flanken habe. Ich würde allerdings gerne öfter mal Tore schießen, was mir leider nicht allzu häufig gelingt. Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du eher der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Oder packst du gerne mal die lasergenaue 40-Meter-Diagonale aus? Der Diagonalpass kommt bei mir eher selten vor. Ich bevorzuge - je nach Spielwiese - den kurzen Pass zu meinen Nebenmännern, den langen Ball hinter die Kette oder auf unsere Stürmer. "Ich fühle mich in der Viererkette am wohlsten" Hand aufs Herz: Welcher Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga Bayern hat dir bis dato die meisten Kopfschmerzen bereitet - und warum? Diese Saison war es der FV Illertissen, gegen den wir defensiv am meisten Probleme hatten. Sie haben offensiv viele gute Kicker - und spielen immer einen guten Fußball.

Antreiber über links: Dennis Lippert (rechts) schaltet nach Ballgewinn schnell um und kurbelt das Offensivspiel der Altstädter an. – Foto: Mike Megapix

Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten? Ich fühle mich in der Viererkette am wohlsten - auch deshalb, weil ich erst selten in einer Dreier-oder Fünferkette gespielt habe. Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige, sachliche Stratege? Ich war bisher eher der ruhigere Typ. Aber je älter ich werde, desto mehr versuche ich, etwas lauter auf dem Platz zu werden. "Höchstens der ein oder andere Zupfer ist dabei" Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst? Ich habe bei meinem ersten Profi-Heimspiel für den 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig einen Ball von der Linie kratzen können - eine Rettungstat, die mir bis heute in Erinnerung geblieben ist. Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet. Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt den Spaß am Spiel zu nehmen? Höchstens der ein oder andere Zupfer ist dabei. Aber ansonsten bin ich meiner Meinung nach eher ein Spieler, der relativ wenig foult.

Da wird nicht lange gefackelt: Altstadt-Dauerbrenner Dennis Lippert (rechts) klärt die Situation resolut. – Foto: Charly Becherer

Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher schlagen? Auf jeden Fall die perfekte Grätsche, die das Gegentor verhindert, da ich vorne bei Ecken eher selten zu finden bin. "Hoffe, dass wir Platz im vorderen Mittelfeld belegen" Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in Sachen Mentalität und Spielweise - und warum? Ein wirkliches Vorbild hatte ich nie, aber ich habe immer versucht, mir etwas von David Alaba abzuschauen, weil ich ihn als den besten Spieler auf meiner Position gesehen habe.

Der Routinier geht voran: Dennis Lippert (rechts) im Hans-Walter-Wild-Stadion – mit über 240 Spielen Erfahrung eine absolute Säule im Bayreuther Abwehrspiel. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke