Weggegrätscht (2) Eric Weeger: Grundsolider Abwehrboss mit Torriecher! Während die Torjäger der Regionalliga Bayern meist die Schlagzeilen bestimmen, sind es oft die Defensiv-Spezialisten, die mit Herz, Leidenschaft und der nötigen Portion Härte das Fundament für den Erfolg legen. Nächster Teil unserer neuen FuPa-Serie - mit Eric Weeger im Fokus! von Stephan Hörhammer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Abwehrrecke mit feiner Torbilanz: Ganze sechsmal traf Ansbachs Eric Weeger in der abgelaufenen Saison vom Punkt für die Nullneuner. – Foto: Kurt Botsch

Eric Weeger, 29-jähriger Defensivallrounder, der gebürtig aus Wolframs-Eschenbach stammt, hat vor einigen Jahren eine gehörige Portion Profi-Erfahrung mit nach Westmittelfranken gebracht. Ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München, feierte der beidfüßige Abwehrspieler dort auch seinen bislang größten sportlichen Erfolg: In der Saison 2017/18 war Weeger unter Trainer Daniel Bierofka gesetzter Stammspieler in jener Löwen-Mannschaft, die sich erst die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern sicherte - und anschließend in den legendären Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken die Rückkehr in den Profifußball perfekt machte. Es folgten elf Einsätze in der 3. Liga sowie der Gewinn des Bayerischen Toto-Pokals 2020, ehe es ihn im August desselben Jahres zurück in die Heimat zog. Bei der SpVgg Ansbach avancierte Weeger auf Anhieb zum absoluten Leistungsträger und Führungsspieler. Er war maßgeblich am Aufstieg der "Nullneuner" aus der Bayernliga Nord im Jahr 2022 beteiligt - und sorgt seither in der Regionalliga Bayern für die nötige Stabilität in der Defensive – egal, ob als Innenverteidiger oder auf der rechten Außenbahn. Doch wer glaubt, der Routinier, dessen Vertrag vorzeitig bis Juni 2027 verlängert wurde, könne nur humorlos wegräumen, der täuscht sich gewaltig. Denn in der abgelaufenen Regionalliga-Saison entwickelte sich der Defensivboss zum Toremacher: In 30 Partien steuerte er satte neun Treffer bei. Dabei hat er vor allem vom Elfmeterpunkt (sechsmal) Nervenstärke und auch bei Standards seinen Torinstinkt bewiesen. Trotz seiner kompromisslosen Spielweise gilt er als überaus fairer Sportsmann: In mehr als 320 Einsätzen musste er erst ein einziges Mal mit glatt Rot vorzeitig vom Feld.

Danach gefragt, wie zufrieden er mit der Bilanz seiner Mannschaft in der abgelaufenen Saison sowie seiner eigenen Leistung ist, antwortet er nüchtern: "Unser Abschneiden bewerte ich einerseits sehr gut, da wir das erste Mal in der Regionalliga Bayern eine sorgenfreie Saison hatten. Andererseits wissen wir, dass wir noch viel Potenzial haben, welches wir oft nicht abgerufen haben. Persönlich sehe ich meine Leistung - abgesehen von den ersten beiden Saisonspielen - als grundsolide." "Muss in der Liga 90+x Minuten wach und da sein" Eric: Die Regionalliga Bayern wird ja oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null zu halten?

Der Spagat zwischen Alltag wie Beruf, Ausbildung oder Studium und dem hohen fußballerischen Niveau in der Liga macht es extrem schwer, aber auch extrem besonders, die Null zu halten - auch wenn uns das zugegebenermaßen nicht oft gelungen ist. Diese Doppelbelastung macht es vielleicht gerade als Verteidiger so schwer, da man gegen die herausragenden Offensivkünstler in der Liga 90+x Minuten wach und da sein muss. Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher Kategorie musst du manchmal noch nachbessern?