Weggegrätscht (2) Eric Weeger: Grundsolider Abwehrboss mit Torriecher!

Eric Weeger, 29-jähriger Defensivallrounder, der gebürtig aus Wolframs-Eschenbach stammt, hat vor einigen Jahren eine gehörige Portion Profi-Erfahrung mit nach Westmittelfranken gebracht.
Ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München, feierte der beidfüßige Abwehrspieler dort auch seinen bislang größten sportlichen Erfolg: In der Saison 2017/18 war Weeger unter Trainer Daniel Bierofka gesetzter Stammspieler in jener Löwen-Mannschaft, die sich erst die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern sicherte - und anschließend in den legendären Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken die Rückkehr in den Profifußball perfekt machte. Es folgten elf Einsätze in der 3. Liga sowie der Gewinn des Bayerischen Toto-Pokals 2020, ehe es ihn im August desselben Jahres zurück in die Heimat zog.
Bei der SpVgg Ansbach avancierte Weeger auf Anhieb zum absoluten Leistungsträger und Führungsspieler. Er war maßgeblich am Aufstieg der "Nullneuner" aus der Bayernliga Nord im Jahr 2022 beteiligt - und sorgt seither in der Regionalliga Bayern für die nötige Stabilität in der Defensive – egal, ob als Innenverteidiger oder auf der rechten Außenbahn.
Doch wer glaubt, der Routinier, dessen Vertrag vorzeitig bis Juni 2027 verlängert wurde, könne nur humorlos wegräumen, der täuscht sich gewaltig. Denn in der abgelaufenen Regionalliga-Saison entwickelte sich der Defensivboss zum Toremacher: In 30 Partien steuerte er satte neun Treffer bei. Dabei hat er vor allem vom Elfmeterpunkt (sechsmal) Nervenstärke und auch bei Standards seinen Torinstinkt bewiesen.
Trotz seiner kompromisslosen Spielweise gilt er als überaus fairer Sportsmann: In mehr als 320 Einsätzen musste er erst ein einziges Mal mit glatt Rot vorzeitig vom Feld.
Danach gefragt, wie zufrieden er mit der Bilanz seiner Mannschaft in der abgelaufenen Saison sowie seiner eigenen Leistung ist, antwortet er nüchtern: "Unser Abschneiden bewerte ich einerseits sehr gut, da wir das erste Mal in der Regionalliga Bayern eine sorgenfreie Saison hatten. Andererseits wissen wir, dass wir noch viel Potenzial haben, welches wir oft nicht abgerufen haben. Persönlich sehe ich meine Leistung - abgesehen von den ersten beiden Saisonspielen - als grundsolide."
Eric: Die Regionalliga Bayern wird ja oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null zu halten?
Der Spagat zwischen Alltag wie Beruf, Ausbildung oder Studium und dem hohen fußballerischen Niveau in der Liga macht es extrem schwer, aber auch extrem besonders, die Null zu halten - auch wenn uns das zugegebenermaßen nicht oft gelungen ist. Diese Doppelbelastung macht es vielleicht gerade als Verteidiger so schwer, da man gegen die herausragenden Offensivkünstler in der Liga 90+x Minuten wach und da sein muss.
Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher Kategorie musst du manchmal noch nachbessern?
Meine Stärke sehe ich in der Antizipation der gegnerischen Aktionen, aber auch in den direkten Zweikämpfen. Dagegen kann ich definitiv noch an der Sauberkeit der eigenen Ballaktionen arbeiten sowie an meiner Ausdauer.
Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du eher der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Oder packst du gerne mal die lasergenaue 40-Meter-Diagonale aus?
An unserer direkten Spielweise ausgerichtet, packe ich schon gerne auch eine 40-Meter-Diagonale aus. Ob sie lasergenau ist, steht auf einem anderen Blatt... (lacht)
Hand aufs Herz: Welcher Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga Bayern hat dir bis dato die meisten Kopfschmerzen bereitet - und warum?
Da fällt mir direkt Felix Bachschmid ein, der sehr umtriebig ist und (wie im FuPa-Bericht beschrieben) wie ein guter Wein von Jahr zu Jahr besser wird. Außerdem waren die Duelle gegen Adam Jabiri immer sehr körperlich - und extrem anstrengend.
Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten?
Offen gesagt: Das ist mir tatsächlich völlig egal!
Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige, sachliche Stratege?
Je nachdem. Meist bin ich schon etwas emotionaler und lauter, versuche aber immer so zu agieren, wie es unser Spiel gerade braucht.
Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst?
Da fällt mir höchstens eine kleine Flugeinlage gegen Illertissen vor zwei Saisons ein, um eine Flanke mit dem Fuß zu klären. Ansonsten war ich wohl nie schnell genug oder nah genug dran für eine derartige Rettungsaktion.
Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet. Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt den Spaß am Spiel zu nehmen?
Für so kleine Tricks bin ich eigentlich gar nicht der Typ. Ein kurzer Rempler vor dem Loslaufen als legitimes Mittel ist da schon das höchste der Gefühle.
Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher schlagen?
Als Verteidiger natürlich die Grätsche - außer das Tor würde den Sieg bedeuten...
Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in Sachen Mentalität und Spielweise - und warum?
Da ich erst vor fünf Jahren zum Innenverteidiger wurde, habe ich nie besonders auf Promi-Vorbilder auf dieser Position geachtet. Ansonsten habe ich mir viel von meinem ehemaligen Mitspieler und Kapitän bei 1860, Felix Weber, abgeschaut, neben dem ich noch als Rechtsverteidiger spielen durfte.
Und noch die Nachspielzeit-Frage: Wie schneidet dein Team in der kommenden Saison ab? Wo steht ihr?
Wir sind von Jahr zu Jahr in der Regionalliga besser geworden, was auch nächstes Jahr unser Ziel ist. Wir wollen den nächsten Schritt gehen und in höhere Tabellengefilde vorstoßen als zuletzt, was definitiv mit unserer Konstanz zusammenhängt - und der Knackpunkt wird.
Dafür alles Gute! Besten Dank für die Beantwortung unserer Fragen.