Weggegrätscht (11): Eduard Heckmann - kompromisslose FVI-Abwehr-Kante! In unserer FuPa-Serie holen wir genau diejenigen Kicker aus dem Schatten, die sich sonst für keinen Einsatz zu schade sind: die harten Arbeiter und Taktgeber in den Defensivreihen der Regionalliga Bayern. Diesmal im Fokus: Eduard Heckmann von Stephan Hörhammer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Voller Einsatz auf der linken Außenbahn: Eduard Heckmann (links) geht in gewohnter Manier in den Zweikampf und lässt seinem Gegenspieler keinen Zentimeter Raum. – Foto: Imago Images

Er gilt auf der linken Außenbahn als echtes Arbeitstier, das keinen Meter herschenkt: Eduard Heckmann, defensiver Stabilisator des FV Illertissen. Der am 11. April 2002 in Horb am Neckar geborene Linksfuß misst 1,85 Meter und bringt eine Robustheit mit, die gegnerische Flügelstürmer regelmäßig zur Verzweiflung bringt. Ausgebildet in der Jugend der Stuttgarter Kickers, zog es ihn schon mit 19 Jahren in den Herrenbereich zum VfR Aalen. Dort biss er sich in der Regionalliga Südwest sogleich fest - und spulte mehr als 50 Partien für die Ost-Baden-Württemberger ab, bevor ihn sein Weg in den Freistaat zur SpVgg Bayreuth führte. Nach einem kurzen Intermezzo beim FC 08 Villingen, wo er mit einigen Scorerpunkten in der Rückrunde noch einmal ordentlich Eigenwerbung betrieb, landete Heckmann im Sommer 2025 schließlich beim FV Illertissen – und versucht seither, der bayerischen Regionalliga im blau-weißen Schwaben-Trikot seinen Stempel aufzudrücken. In der Saison 2025/26 stand der 24-Jährige in 32 Ligaspielen auf dem Rasen - und zeigte auch im DFB-Pokal gegen namhafte Klubs wie den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Magdeburg, dass er auf der großen Bühne mithalten kann. Mit weit über 150 Einsätzen im Seniorenbereich bringt er trotz seiner jungen Jahre bereits eine enorme Abgeklärtheit mit. Vertraglich noch bis Sommer 2027 an die Illertisser gebunden, bleibt der kompromisslose Defensivspezialist auf der linken Seite eine wichtige Bank für den FVI.

"Ich bin sehr zufrieden mit der Saison", bilanziert Eduard Heckmann und ergänzt: "Sowohl unsere Mannschaftsleistung als auch meine persönliche Entwicklung waren sehr positiv." Zu seinen Highlights zählen u.a. die DFB-Pokalspiele sowie das Toto-Pokalspiel gegen 1860 München. "Auch in der Liga haben wir viele Punkte geholt - und können insgesamt sehr zufrieden zurückblicken." "Versuche lieber, spielerische Lösungen zu finden" Die Regionalliga Bayern wird oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null zu halten?

In dieser Liga sind die Mannschaften sehr unterschiedlich und jede bringt ihre eigenen Stärken und Schwächen mit. Dazu kommen auswärts immer andere Platzverhältnisse und Gegebenheiten, auf die man sich erst einstellen muss. Gerade auf manchen Plätzen ist das eine besondere Herausforderung, deshalb ist es nie einfach. Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher Kategorie musst du manchmal noch nachbessern?

Verbessern kann man sich natürlich immer. Zu meinen größten Stärken würde ich aber mein gutes Spielverständnis und mein Auge für die Mitspieler zählen. Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du eher der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Oder packst du gerne mal die lasergenaue 40-Meter-Diagonale aus? Je näher man am eigenen Tor ist, desto weniger Risiko sollte man eingehen. Trotzdem bin ich kein Fan davon, den Ball einfach lang nach vorne zu schlagen. Ich versuche lieber, spielerische Lösungen zu finden – das passt einfach besser zu meinem Spielstil. "In der vergangenen Saison waren es die Würzburger Kickers" Hand aufs Herz: Welcher Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga Bayern hat dir bis dato die meisten Kopfschmerzen bereitet - und warum? In der vergangenen Saison waren es die Würzburger Kickers. Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten? Das kommt immer ein bisschen auf den Gegner an. Ich fühle mich sowohl in einer Viererkette als auch in einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette wohl.

Kompromisslos und hellwach: Der Defensivspezialist des FV Illertissen klärt die Situation im per Grätsche, die dem Gegner auch mal Schmerzen zufügt. – Foto: Michael Buchholz

Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige, sachliche Stratege? Ich bin eher der ruhige Stratege. Durch den großen Umbruch in dieser Saison übernehme ich aber auch mehr Verantwortung und versuche, die neuen Spieler auf dem Platz zu coachen und zu unterstützen. "Der nächste Zweikampf ist immer der entscheidende" Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst? Da gab es einige interessante Zweikämpfe. Für mich ist aber immer der nächste Zweikampf der entscheidende. Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet. Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt den Spaß am Spiel zu nehmen? Ich glaube, halten und zupfen gehört mittlerweile bei jedem Spieler ein Stück weit dazu.

In der Luft kaum zu bezwingen: Eduard Heckmann setzt sich im Kopfballduell durch und klärt die Hereingabe aus der Gefahrenzone. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher schlagen? Ein Tor aus dem Spiel heraus. "Die Liga ist dieses Jahr wieder enger zusammengerück" Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in Sachen Mentalität und Spielweise - und warum? Aktuell ist Nuno Mendes auf meiner Position für mich einer der besten Spieler der Welt. Ein großes Vorbild habe ich aber nicht.

Und ja, Ede Heckmann kann auch mal Tore - so wie hier im November des vergangenen Jahres gegen das "kleine Kleeblatt". – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf