Weggegrätscht (10): Maxi Holdenrieder - "Verteidiger von Beruf!" Sie sind das Fundament jedes Erfolgs und die unbesungenen Helden im eigenen Sechzehner: In unserer FuPa-Serie stehen die Abwehrspezialisten der Regionalliga Bayern im Mittelpunkt. Diesmal: Maxi Holdenrieder von Stephan Hörhammer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Mit erhobenem Kopf im Aufbauspiel schlägt der Abwehrchef den Ball auch gerne mal präzise über das halbe Spielfeld, um den eigenen Außenbahnspieler auf die Reise zu schicken. – Foto: Reinhold Rummel

Maximilian „Maxi“ Holdenrieder steht beim TSV Landsberg, zu dem der Defensiv-Allrounder im Sommer 2019 vom FC Penzing gewechselt ist, für Kontinuität und Identifikationskraft. Quasi als "Gesicht der Vereins" und verlässliche Führungsfigur ging er in turbulenten Zeiten voran – wie etwa nach dem großen Kaderumbruch im Sommer 2024, als er als einziger Spieler aus dem vorherigen Aufgebot am Lech blieb. Mit seiner Vielseitigkeit – er ist sowohl in der Innenverteidigung, auf der rechten Abwehrseite als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar – ist der gebürtige Penzinger aus der Mannschaft von Trainer René Schröder nicht mehr wegzudenken. Mit seiner emotionalen, von großem Einsatzwillen, Zweikampfstärke und Teamgeist geprägten Spielweise führte Holdenrieder das Team zuletzt Woche für Woche als Kapitän auf den Platz - und in der vergangenen Saison zum Vizemeister-Titel. Nach durchaus fordernden Jahren in der Bayernliga-Süd und dem letztlich geschafften Aufstieg hat der langjährige Leistungsträger seinen Vertrag noch einmal verlängert. Der 28-Jährige darf die Lechstädter nun erstmals als Regionalliga-Kapitän aufs Feld geleiten - also dorthin, wo seine Erfahrung und sein schier unermüdlicher Charakter als Stabilisator in der Defensive von Bedeutung sein werden.

Genau diese Mischung aus Mentalitätsspieler und sportlicher Verlässlichkeit im Abwehrverbund sorgt dafür, dass die Landsberger Fans in der kommenden Premieren-Spielzeit wieder voll auf ihren Spielführer bauen können. "Es gibt natürlich mehrere Punkte, die nicht perfekt sind" Maxi: Die Regionalliga Bayern wird oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was

macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null

zu halten?

Zum einen die individuelle Qualität der Einzelspieler - gerade im Offensivbereich, aber auch im Kollektiv. Und physisch befinden sich alle auf einem Top-Level! Da kommt man schon an seine Grenzen... Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein

exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher

Kategorie musst du manchmal noch nachbessern?

Mich persönlich würde ich ganz klar in die Kategorie 'kompromisslose Zweikampfhärte' einfügen. Es gibt natürlich mehrere Punkte, die nicht perfekt sind - und an denen man kontinuierlich arbeitet, um besser zu werden. Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du eher

der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Ooder packst du gerne mal die lasergenaue 40-

Meter-Diagonale aus? Puh! Ich würde sagen, es ist wichtig ins Spiel zu finden - und da wähle ich dann doch mal die ersten sicheren Pässe aus. Aber man hat dann auch seine Abläufe, gerade im Spielaufbau, da wird schon offensiver gedacht. Die Mischung macht’s! "Würde mich eher zu den emotionalen Antreibern zählen" Hand aufs Herz: Auf welchen Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga

Bayern freut ihr euch als Aufsteiger-Team besonders - und warum? Für den TSV Landsberg und mich selbst ist es ja die Premiere in dieser Liga - da freut man sich auf jeden Gegner sowie die ganzen unterschiedlichen Herausforderungen und Qualitäten. Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System

liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten? Ganz klar in der klassischen Viererkette, was vermutlich daran liegt, dass ich in den vergangenen Jahren immer dieses System gespielt habe. Aber die letzte Entscheidung fällt natürlich immer der Coach.

Holdenrieder (rechts) stellt im eigenen Strafraum geschickt den Körper zwischen Gegenspieler und Ball, antizipiert das Anspiel perfekt und drängt den Stürmer mit robustem, aber fair geführtem Einsatz vom Leder ab. – Foto: Walter Brugger

Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du

deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige,

sachliche Stratege? Ich würde mich eher zu den emotionalen Antreibern zählen - und es darf dann auch mal ein bisschen lauter sein, weil ich immer das Beste aus der Mannschaft herausholen will. Aber man muss auch jeden Spieler individuell betrachten - und manchmal ist auch weniger mehr... "Und so geh' ich ein Pflicht- oder Abschlussspiel an" Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine

spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst? Es gab da schon mehrere Aktionen, bei denen ich als letzter Mann auf der Linie geklärt habe. Ob im Training oder im Wettkampf: Für mich ist es ebenso wichtig, ein Tor zu verteidigen wie eins zu schießen. Und so geh' ich ein Pflicht- oder Abschlussspiel an. Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet.

Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt

den Spaß am Spiel zu nehmen? Ich denke, wenn man eng am Mann und körperlich stabil ist, dann kann es für den Gegenspieler immer eklig sein sich durchzusetzen.

Konstante in der Defensive: Zweikampfstark und lautstark in der Organisation – auf die Erfahrung und den Einsatzwillen von Maxi Holdenrieder (rechts) baut der Landsberger Abwehrverbund. – Foto: Sven Leifer

Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in

allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher

schlagen? Puh, beides ist extrem geil! Aber meine Berufsbezeichnung ist 'Verteidiger'. Da würde ich mich immer zur Grätsche in letzter Sekunde hinreißen lassen, um ein Gegentor zu verhindern! "Da kann man sich schon mal eine Scheibe abschneiden" Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in

Sachen Mentalität und Spielweise - und warum? Joshua Kimmich find ich in Sachen Mentalität brutal, da kann man sich schon mal eine Scheibe abschneiden.

Kurz aus dem Tritt geraten: Nach einem unglücklichen Kontakt im Laufduell gerät Kapitän Holdenrieder (Mitte) ins Straucheln... – Foto: Walter Brugger