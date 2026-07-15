Weggegrätscht (10): Maxi Holdenrieder - "Verteidiger von Beruf!"

Maximilian „Maxi“ Holdenrieder steht beim TSV Landsberg, zu dem der Defensiv-Allrounder im Sommer 2019 vom FC Penzing gewechselt ist, für Kontinuität und Identifikationskraft. Quasi als "Gesicht der Vereins" und verlässliche Führungsfigur ging er in turbulenten Zeiten voran – wie etwa nach dem großen Kaderumbruch im Sommer 2024, als er als einziger Spieler aus dem vorherigen Aufgebot am Lech blieb.
Mit seiner Vielseitigkeit – er ist sowohl in der Innenverteidigung, auf der rechten Abwehrseite als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar – ist der gebürtige Penzinger aus der Mannschaft von Trainer René Schröder nicht mehr wegzudenken. Mit seiner emotionalen, von großem Einsatzwillen, Zweikampfstärke und Teamgeist geprägten Spielweise führte Holdenrieder das Team zuletzt Woche für Woche als Kapitän auf den Platz - und in der vergangenen Saison zum Vizemeister-Titel.
Nach durchaus fordernden Jahren in der Bayernliga-Süd und dem letztlich geschafften Aufstieg hat der langjährige Leistungsträger seinen Vertrag noch einmal verlängert. Der 28-Jährige darf die Lechstädter nun erstmals als Regionalliga-Kapitän aufs Feld geleiten - also dorthin, wo seine Erfahrung und sein schier unermüdlicher Charakter als Stabilisator in der Defensive von Bedeutung sein werden.
Genau diese Mischung aus Mentalitätsspieler und sportlicher Verlässlichkeit im Abwehrverbund sorgt dafür, dass die Landsberger Fans in der kommenden Premieren-Spielzeit wieder voll auf ihren Spielführer bauen können.
Maxi: Die Regionalliga Bayern wird oft als „Champions League der Amateure“ bezeichnet. Was
macht es für einen Verteidiger so besonders – aber auch so schwer –, in dieser Liga die Null
zu halten?
Zum einen die individuelle Qualität der Einzelspieler - gerade im Offensivbereich, aber auch im Kollektiv. Und physisch befinden sich alle auf einem Top-Level! Da kommt man schon an seine Grenzen...
Ein guter Abwehrspieler besticht entweder durch kompromisslose Zweikampfhärte oder ein
exzellentes Auge für das Spiel. Wo siehst du deine absoluten Stärken? Und in welcher
Kategorie musst du manchmal noch nachbessern?
Mich persönlich würde ich ganz klar in die Kategorie 'kompromisslose Zweikampfhärte' einfügen. Es gibt natürlich mehrere Punkte, die nicht perfekt sind - und an denen man kontinuierlich arbeitet, um besser zu werden.
Das moderne Spiel verlangt von Verteidigern auch Qualitäten im Spielaufbau. Bist du eher
der Typ „Sicherheitspass zum Nebenmann“? Ooder packst du gerne mal die lasergenaue 40-
Meter-Diagonale aus?
Puh! Ich würde sagen, es ist wichtig ins Spiel zu finden - und da wähle ich dann doch mal die ersten sicheren Pässe aus. Aber man hat dann auch seine Abläufe, gerade im Spielaufbau, da wird schon offensiver gedacht. Die Mischung macht’s!
Hand aufs Herz: Auf welchen Stürmer oder welche Offensivabteilung in der Regionalliga
Bayern freut ihr euch als Aufsteiger-Team besonders - und warum?
Für den TSV Landsberg und mich selbst ist es ja die Premiere in dieser Liga - da freut man sich auf jeden Gegner sowie die ganzen unterschiedlichen Herausforderungen und Qualitäten.
Die ewige Debatte: Dreier-/Fünferkette oder die klassische Viererkette? Welches System
liegt dir persönlich am besten? Und wo fühlst du dich am wohlsten?
Ganz klar in der klassischen Viererkette, was vermutlich daran liegt, dass ich in den vergangenen Jahren immer dieses System gespielt habe. Aber die letzte Entscheidung fällt natürlich immer der Coach.
Als Defensivspezialist muss man auf dem Platz vor allem eins sein: laut! Wie dirigierst du
deine Vorderleute – bist du eher der emotionale Antreiber oder doch meist der ruhige,
sachliche Stratege?
Ich würde mich eher zu den emotionalen Antreibern zählen - und es darf dann auch mal ein bisschen lauter sein, weil ich immer das Beste aus der Mannschaft herausholen will. Aber man muss auch jeden Spieler individuell betrachten - und manchmal ist auch weniger mehr...
Was war in deiner bisherigen Karriere dein absolutes Highlight-Zweikampfduell oder deine
spektakulärste Rettungsaktion, an die du dich heute noch gerne erinnerst?
Es gab da schon mehrere Aktionen, bei denen ich als letzter Mann auf der Linie geklärt habe. Ob im Training oder im Wettkampf: Für mich ist es ebenso wichtig, ein Tor zu verteidigen wie eins zu schießen. Und so geh' ich ein Pflicht- oder Abschlussspiel an.
Heutzutage wird im Strafraum extrem viel gehalten, gezupft und psychologisch gearbeitet.
Was ist dein (legaler!) Lieblingstrick, um einem Stürmer schon vor dem ersten Ballkontakt
den Spaß am Spiel zu nehmen?
Ich denke, wenn man eng am Mann und körperlich stabil ist, dann kann es für den Gegenspieler immer eklig sein sich durchzusetzen.
Stichwort Offensivdrang: Ein Tor nach einer eigenen Ecke oder eine perfekte Grätsche in
allerletzter Sekunde, die das Gegentor verhindert – was lässt dein Verteidiger-Herz höher
schlagen?
Puh, beides ist extrem geil! Aber meine Berufsbezeichnung ist 'Verteidiger'. Da würde ich mich immer zur Grätsche in letzter Sekunde hinreißen lassen, um ein Gegentor zu verhindern!
Zum Abschluss: Welcher ehemalige oder aktive Profi-Verteidiger ist dein großes Vorbild in
Sachen Mentalität und Spielweise - und warum?
Joshua Kimmich find ich in Sachen Mentalität brutal, da kann man sich schon mal eine Scheibe abschneiden.
Die Nachspielzeit-Frage: Wie schneidet dein Team in der kommenden Saison ab? Wo steht ihr?
Schwierige Frage für einen Aufsteiger, aber: Wenn wir den Klassenerhalt in der Regionalliga schaffen, wäre das schon top!
Dafür alle Gute! Und vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen.