Wegen Zeitverschiebung: Wie Wirte zum WM-„Rudelgucken“ stehen

Die Nationalmannschaft im Fokus. – Foto: Emmanuel Perez

Das sonnige und warme Wetter deutet es an: Der Sommer nähert sich mit großen Schritten und damit auch die Weltmeisterschaft, die am 11. Juni mit dem Auftaktspiel von WM-Mitgastgeber Mexiko eröffnet wird. In Deutschland heißt Fußball-WM spätestens seit der Heim-WM 2006 auch immer: Rudelgucken, sprich: Public Viewing. Das gemeinschaftliche Fußballerlebnis ist beliebt, mittlerweile hat es sich längst auf andere Sportarten ausgeweitet.

Doch die Weltmeisterschaft findet in Mexiko, USA und Kanada statt. Das bedeutet eine Zeitverschiebung von sechs Stunden an der US-Ostküste und bis zu neun Stunden an der Westküste. Wird also ein Spiel in Los Angeles oder Vancouver um 20 Uhr Ortszeit angepfiffen, beginnt es hier um 5 Uhr am Morgen. Für die Gastronomie sind das keine üblichen Zeiten. Fällt also das Rudelgucken in diesem Jahr aus? Nein, sagen die einschlägigen Sportsbars und Gastronomen in Krefeld.

„Noch ist es lange hin und aktuell dominiert eher das Thema Eishockey-Playoffs beim Themenbereich Public Viewing. Ich habe jedenfalls nicht so viel zur WM gehört“, sagt Toni Arabatsis, der Krefelder Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga und Inhaber des Gleumes. „Ich gehe aber stark davon aus, dass die üblichen Verdächtigen wie Karussell, Burgerstube oder Gabor’s zumindest zu den Deutschen Spielen Angebote schaffen werden“, ergänzt er.

Das bestätigt Ermias Tedla, Inhaber der Burgerstube in Krefeld. Lange war er auch Betreiber des Dr. Flotte und zeigte dort regelmäßig Sportübertragungen. Das tut er nun auch in seiner neuen Gastronomie gleich neben derm geschlossenen „Flotte“. „Natürlich hängt es immer ein bisschen vom Interesse ab. Grundsätzlich bin ich zu sehr vielem bereit. Wenn Spiele auf 2 Uhr fallen und ich die Erlaubnis der Stadt erhalte, mache ich auch da auf, wenn genug Leute Interesse signalisieren. Ich habe, als Beispiel, auch für den Superbowl geöffnet“, sagt er.

Dabei gehe es nicht nur um die Spiele der deutschen Elf. „Es gibt sicher viele Menschen, die sich auch für Spiele anderer Teams interessieren. So lange wir auf haben, werde ich ohnehin alles zeigen. Manches sicher auch ohne Ton, aber wer zu uns kommt, verpasst nichts bei der WM“, verspricht er.

Ähnlich ist die Situation bei der Sportsbar Karussell nahe der Yayla-Arena. Inhaber André Schicks verspricht, dass interessierte Fußballfans bei ihm ebenfalls das volle Sporterlebnis mitnehmen können. „Natürlich planen wir auch eine Übertragung der WM. Zunächst geht es dabei um die Spiele, die von den Zeiten her passen und an denen auch Interesse besteht“, sagt er. Ob das auch Spiele tief in der Nacht beinhalten würde, sollte Deutschland beispielsweise als Gruppen-Dritter in der ersten K.O.-Runde um 1, 2.30 oder 3 Uhr Deutscher Zeit antreten? Dazu äußert er sich zunächst nicht. „Ich werde sicher nicht für Curaçao gegen Ecuador um 2 Uhr aufmachen“, sagt er augenzwinkernd. Angesichts der Tatsache, dass im Karussell aber 2018 auch um 5.10 Uhr das olympische Eishockeyfinale Deutschland gegen Russland gezeigt wurde, dürfen sich Fußballfans durchaus Hoffnung machen, deutsche Spiele hier auch in der Gruppe sehen zu können.

Ausmaß steht noch nicht fest

Etwas ruhiger geht es Peter Siebenmorgen an. Beim Haus Kleinlosen werde es sicher Public Viewing geben. In welchem Ausmaß, könne er noch nicht sagen. „Es ist noch lange hin. So weit gehen meine Planungen noch nicht. Ich habe schon mal grob auf den Spielplan geschaut, bei einem Deutschland-Spiel haben wir hier ein Weinfest, da werde ich sicher auch im Saal eine Leinwand aufstellen. Ansonsten haben wir definitiv auch einen Fernseher laufen, aber genau geplant ist es noch nicht“, sagt er.

Und wenn es doch interessante Spiele gibt, die nicht gezeigt werden? Tedla bietet noch eine Alternative: „Man kann Spiele ja auch als Aufzeichnung schauen. Gegebenenfalls werden wir das auch hier und da machen, dass wir dann einfach das Spiel im Re-Live am nächsten Tag nach der Arbeit zeigen“, sagt er. Es hänge eben alles vom Interesse ab. „Das werden wir in den Tagen davor erfragen. Wir sind mit unseren Gästen ja im stetigen Austausch“, erzählt er. Wer also hohes Interesse an Public Viewing hat, dem sei geraten, auf den Gastronomen seiner Wahl im Vorfeld zuzugehen.

Doch wie ist es überhaupt mit der rechtlichen Grundlage? Dürfen Gastronomen Konzessionen überschreiten? „Wir können Ihnen dazu noch nichts Konkretes mitteilen. Die offizielle Verordnung und Regelung für NRW muss zunächst abgewartet werden. Die dortigen Regelungen schaffen den Rahmen für die örtliche Praxis und in welchem Umfang Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG oder für die Außengastronomie noch erforderlich werden“, heißt es von der Stadt auf Anfrage. Tedla ist da aber entspannt. „Bislang haben sich immer gute Regelungen gefunden, und aus der Erfahrung bin ich sicher: Bei der WM werden sowohl Stadt als auch Anwohner kulant sein, das war bisher immer so“, sagt er.