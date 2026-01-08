Das schlechte Wetter hat auch Auswirkungen auf den Hallenfußball. – Foto: Imago Images

Wegen Wetterprognose: Düneberger SV sagt sein Hallenturnier ab Der Düneberger SV hätte am Wochenende eigentlich den STATICS Hallencup 2026 veranstaltet, doch der Veranstalter zog die Reißleine: Es sei schlichtweg zu gefährlich.

Der für dieses Wochenende geplante STATICS Hallencup 2026 wird nicht stattfinden, teilt der Düneberger SV mit. Die Entscheidung ist verständlich, immerhin hat der Hamburger Fußball-Verband bereits ein Zeichen in Sachen Sicherheit gesetzt. >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Am Mittwoch sprach der HFV nämlich eine Generalabsage für alle Partien außerhalb der Halle aus, dem mit dem angekündigten Frost und Schnee ist ein normaler Spielbetrieb schlichtweg nicht möglich. Außerdem stünde die Gesundheit und die Sicherheit von Aktiven und Zuschauern auf dem Spiel. Aus diesem Grund hat sich auch der DSV für eine Absage seines Hallenturniers entschieden. Der Klub teilt mit: "Das Organisationsteam des traditionsreichen Hallenturniers hat am heutigen Abend nach intensiver Abwägung entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Ausschlaggebend sind die aktuellen Wetterprognosen, die eine sichere und reibungslose Durchführung des Turniers in der Otto-Hahn-Gesamtschule (OHG) nicht gewährleisten."

"Große Enttäuschung" Damit muss der Hamburger Fußball 2026 auf das beliebte Hallenturnier verzichten. "Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Der STATICS Hallencup steht seit Jahren für hochklassigen Hallenfußball, Fairplay und volle Ränge. Umso größer ist die Enttäuschung, dass wir den Budenzauber in diesem Jahr nicht ausrichten können", erklären die Verantwortlichen. "Der Veranstalter bedankt sich ausdrücklich für das Verständnis aller Beteiligten und blickt bereits nach vorn: Ziel bleibt es, den STATICS Hallencup in Zukunft wieder unter bestmöglichen Rahmenbedingungen auszurichten."