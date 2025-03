Wegen Viktoria Goch II: Der Aufstiegskampf spitzt sich zu

Aufsteiger Viktoria Goch II ist die Überraschungsmannschaft schlechthin in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Die Mannschaft von Trainer Ernes Tiganj ist derartig erfolgreich, dass sich der Verein inzwischen sogar berechtigte Hoffnungen auf eine doppelte Aufstiegsfeier machen darf. Am Freitagabend traf der Tabellenvierte auf den Zweiten Viktoria Winnekendonk.

Um es vorweg zu sagen: Das Verfolgerduell, das vor der stolzen Kulisse von 120 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im Hubert-Houben-Stadion ausgetragen wurde, hat ordentlich Bewegung in den Kampf um die beiden Aufstiegsplätze zur Bezirksliga gebracht.

Beide Mannschaften gönnten sich nach der langen Winterpause kein großes Abtasten und waren sofort bemüht, das Geschehen unter Kontrolle zu bekommen. Speziell der Gastgeber ging in die Offensive. „Wir hatten uns vorgenommen, direkt nach dem ersten Abspiel des Torhüters auf den Ball zu gehen“, sagte Ernes Tiganj. In der 21. Minute ging die Viktoria-Reserve in Führung. Marvin Gisberts wurde auf dem linken Flügel steil geschickt, seinen Querpass verwandelte Anes Tiganj zum umjubelten 1:0.

Die Gäste bemühten sich um eine direkte Antwort. Es folgte die 39. Minute. Nach einem Zweikampf zeigte Schiedsrichter Mats Gaerber dem Gocher Mittelfeldspieler Louis Bruns die Rote Karte – eine Entscheidung, die auf beiden Seiten Kopfschütteln auslöste.

Der folgende Winnekendonker Freistoß wurde von Anes Tiganj abgefangen, der dann Miguel Wurring auf die Reise schickte. Der Neuzugang aus Materborn nutzte seine Chance und traf zum 2:0-Pausenstand (41.).

„Der Treffer kurz nach dem Platzverweis hat uns natürlich Auftrieb gegeben“, sagte Tiganj. „Es hat uns ins Mark getroffen, dass wir in Überzahl sofort das 0:2 kassiert haben“, kommentierte Johannes Rankers die wahrscheinlich spielentscheidende Szene.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste klassisch ausgekontert. Erneut Wurring (57.) und Marvin Gisberts (65.) sorgten für die Entscheidung. Igor Puschenkow erzielte kurz vor dem Abpfiff den Winnekendonker Ehrentreffer zum 1:4-Endstand. „Ich bin stolz auf die gesamte Mannschaft. Unsere harte Arbeit ist belohnt worden“, sagte Tiganj.