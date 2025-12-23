Wegen Verzicht des MTV: Hechendorf zieht ins Zugspitz-Finale ein

Endstation Vorrunde: Weder der SV Inning (weiße Trikots) noch der FSV Höhenrain konnten sich für die Endrunde qualifizieren. Das direkte Duell endete 1:1 unentschieden. – Foto: Dagmar Rutt

Der MTV Dießen verzichtet auf die Teilnahme am Finale. Der TSV Hechendorf profitiert davon und darf nun doch nach Penzberg fahren.

So richtig überzeugen konnte keiner aus dem Quartett des Fünfseenlands. Immerhin erreichten die Fußballer des MTV Dießen und des TSV Hechendorf bei der Vorrunde der Hallenfußballmeisterschaft im Kreis Zugspitze jeweils Rang drei in ihrer Gruppe. Als zweitbester Dritter aller vier Gruppen hätten die Fußballer vom Ammersee beim Turnier in Hechendorf am Samstag eigentlich das Ticket für das Zugspitzfinale am 3. Januar in Penzberg (ab 10 Uhr, Sporthalle am Wellenbad) gesichert. „Wir werden aber nicht teilnehmen“, sagte MTV-Trainer Philipp Ropers, ohne einen Grund zu nennen. „Wir verzichten zu Gunsten anderer“, äußerte er sich etwas nebulös. Und so rückt nun der TSV Hechendorf als zweitbester Dritter nach.

Mit der Leistung seiner Mannschaft, die drei ihrer fünf Partien in der Vorrundengruppe 3 gewann, zeigte sich der verletzte Dießener Spielertrainer zufrieden. „Es waren drei verdiente Siege“, resümierte Ropers. Lediglich die 2:3-Niederlage gegen den späteren zweitplatzierten SV Althegnenberg schmerzte. „Die war unnötig“, so Ropers. Nur der Gruppensieger TSV Geiselbullach war beim 0:4 eine Nummer zu groß für Dießen. Nicht mit ins Rennen um das Ticket für Penzberg eingreifen konnten der SV Inning und der FSV Höhenrain, die die letzten beiden Ränge belegten. „Das erste Spiel gegen Dießen, das wir 1:3 verloren haben, war der Wegweiser. Wir werden es nächste Saison nochmal versuchen“, sagte Höhenrains sportlicher Leiter Simon Pauli, der das Team in Abwesenheit von Cheftrainer Christian Sedlmeier betreute. Am Ende stand nur ein Punkt (1:1 gegen den SV Inning) zu Buche. „Vielleicht ist nächstes Jahr auch der eine oder andere mehr nicht bei einer Weihnachtsfeier am Tag davor“, kommentierte Pauli. Die Inninger holten immerhin vier Zähler. „In den ersten beiden Spielen hatten wir Mühe, reinzukommen. Danach war es in Ordnung“, bilanzierte Coach Markus Lachmayr.