Wegen Sportgerichts-Urteil: 1860 München reist im Pokal zum Bezirksligisten – Schwaig zieht FCI

Der TSV 1860 München reist im Toto-Pokal in den Landkreis Fürstenfeldbruck. Der Bezirksligist Geiselbullach hat sich die Löwen gewünscht.

Erstmeldung vom 24. Juli, 10 Uhr: Der TSV 1860 München steht kurz davor, seinen Gegner für die zweite Runde des bayerischen Toto-Pokals zu erfahren. Die mit Spannung erwartete Auslosung findet am heutigen Donnerstag um 10:30 Uhr statt, wobei alle Anzeichen darauf hindeuten, dass die „Löwen“ auf den Bezirksligisten TSV Geiselbullach aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck treffen werden.

Wunschlos für Bezirksligisten: 1860 München reist im Pokal wohl nach Geiselbullach

Warum? Der TSV Geiselbullach steht nach einem Sportgerichtsurteil in der 2. Runde des Toto-Pokals, weil der Regionalligist TSV Buchbach beim 8:1-Erfolg in Bullach einen Spieler einsetze, der eigentlich rotgesperrt war. Als einziger verbliebener Kreispokalsieger hat Geiselbullach das Recht, sich seinen Gegner für die zweite Runde selbst zu wählen. Nun werden sich die Verantwortlichen des Bezirksligisten wohl für den renommierten Drittligisten aus München entscheiden.

Für Geiselbullach aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, das Traumlos, und ein zweites Spiel des Jahres binnen weniger Tage. Die „Löwen“ unter Trainer Patrick Glöckner gehen als klarer Favorit in die Partie. In der ersten Runde des Toto-Pokals fuhr 1860 München einen 6:0-Sieg ein. Dass es auch brenzliger werden kann gegen unterklassige Gegner, musste der FC Ingolstadt erfahren. In der ersten Runde siegten die Schanzer nur mit 2:1 gegen den Münchner Kreisligisten Harthof.

Sieger des Toto-Pokals reist zum DFB-Pokal

Der Toto-Pokal ist nicht nur für die Amateurmannschaften ein Highlight, sondern auch für die Profi-Teams von strategischer Bedeutung. Neben allen Teams der 1. Bundesliga, der 2. Bundesliga, den Top-Vier der 3. Liga und den Regionalliga-Meistern qualifiziert sich der Sieger der Landespokale für den DFB-Pokal. (Zur Auslosung auf FuPa.net)