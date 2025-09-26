Wegen Spielabsage: Kastel 06 nimmt Bestrafung in Kauf

Wiesbaden. So manche unschönen Ereignisse im Amateurfußball bleiben länger in Erinnerung. Weshalb auch die Partie in der Kreisoberliga Wiesbaden zwischen dem SC Gräselberg und der FVgg. Kastel 06, die für vergangenen Sonntag am Kallebad angesetzt worden war, nicht angepfiffen werden konnte. Der Grund: Die Gäste sahen sich nicht in der Lage zu spielen, da angeblich einige ihrer Spieler nicht antreten wollten (diese Redaktion berichtete).

Was genau war der Hintergrund? Dazu muss man zurückblicken auf den 23. Februar, dem Start in die Restrückrunde der vergangenen Spielzeit, als die 06er den Siedlungsclub mit 2:1 besiegt hatten. Nach Spielschluss – der Schiedsrichter hatte das Gelände „In der Witz“ bereits verlassen – kam es zu einer Schlägerei, bei der Spieler beider Mannschaften und Zuschauer beteiligt gewesen sein sollen. Ein Vorfall, zu dem auch die Polizei hinzugezogen wurde. Die Kasteler gaben an, dass Spieler ihrer Mannschaft tätlich angegriffen, dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden seien. Letztlich hatte die Angelegenheit ein zivilrechtliches Nachspiel gehabt.