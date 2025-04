Wegen Remis im Topspiel: Nettetal II zieht an Tabellenspitze davon

Am Donnerstagabend kam es zum Topspiel der Osterwoche. Der TSV Kaldenkirchen empfing mit dem SV Thomasstadt Kempen den direkten Kontrahenten im Aufstiegskampf vor knapp 400 Zuschauern an der Jahnkampfbahn in Kaldenkirchen. Während die Gäste durch den sechs Punkte Vorsprung auf den Verfolger durch einen Sieg bereits eine Vorentscheidung im Rennen um Platz zwei hätten eintüten können, stand der TSV folglich unter Siegesdruck. Dementsprechend offensiv ging die Elf von Andre Küppers das Spitzenspiel auch an: Nachdem die Blau-Weißen die Anfangsphase dominierten und einige Male am, an diesem Tag in Topform aufgelegten, Kempener Schlussmann Niclas Roosen scheiterten, war es Kevin Kleier, der nach einer halben Stunde Spielzeit zum 1:0 für den Gastgeber traf. Der Offensivmann, der wenige Minuten zuvor noch aus elf Metern an Roosen scheiterte, nickte eine Hereingabe von Lars Heines zum 1:0-Pausenstand ein.





Nachdem es anschließend in die Halbzeitpause ging, in welcher Thomasstadt-Coach André Meier scheinbar die richtigen Worte gefunden hatte, wendete sich das Blatt in Halbzeit zwei zugunsten der Kempener. Während die Kräfte der Hausherren zunehmend schwanden, lieferten die Gäste von Beginn des zweiten Durchgangs an ein Gegenbild zu ihrer Leistung aus den ersten 45 Minuten. Angestachelt von der lautstarken Unterstützung der zahlreich mitgereisten Anhänger erspielte sich der SVT einige Hochkaräter, ehe der eingewechselte Eric Scheuren nach Vorarbeit von Simon Elfering gute 20 Minuten vor Schluss zum umjubelten und mittlerweile hochverdienten 1:1-Ausgleich netzte. Da in der Schlussphase kein weiterer Torerfolg auf beiden Seiten hinzu kommen sollte, blieb es schlussendlich beim Unentschieden, mit dem die Thomasstädter wesentlich besser leben dürften als die Blau-Weißen, schließlich bleibt der sechs Punkte Vorsprung bestehen. Zudem bleibt der Aufsteiger auch im elften Rückrundenspiel ungeschlagen und macht einen weiteren Schritt Richtung Bezirksliga-Durchmarsch. Kaldenkirchen hingegen wird sich am Ende die zahlreich vergebenen Torchancen der ersten Hälfte selbst ankreiden müssen und verpasst es, auf den direkten Kontrahenten aufzuschließen.

