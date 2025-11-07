Wegen Nebel: Horchheims Gastspiel in Wörrstadt abgebrochen

Für Schiedsrichter Alexander Busch war die Sache klar. Und auch in den Augen der beiden Übungsleiter gab es keine zwei Meinungen. „Der Nebel war bereits zu dem Zeitpunkt, als wir uns vor der Partie getroffen haben, sehr dicht“, schilderte der Wörrstädter Spielertrainer René Novo die Verhältnisse auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Neuborn. „Wir haben wirklich alles versucht, dass das Spiel klappt. Aber nach drei Minuten hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen. Dann mussten wir noch 30 Minuten warten, um zu gucken, ob die Sicht klarer wird.“ Wurde sie allerdings mitnichten. „Nach Rücksprache mit den Horchheimern haben wir gesagt, dass das keinen Sinn macht – und der Schiedsrichter hat abgebrochen.“ Novo wörtlich: „Aus meiner Sicht war das auch die absolut richtige Entscheidung.“

Auf die Frage, ob er etwas Derartiges schon einmal erlebt habe, antwortete der TuS-Coach: „Nein, noch nie. Es war ein reines Hin und Her – und zwar für beide Mannschaften. Mal wurde die Sicht besser – und dann wieder schlechter. Und durch das lange Warten waren die meisten Spieler auch schon wieder kalt.“

Auch für den Geschmack von SVH-Trainer Sascha Löcher waren die Nebelschwaden einfach zu dicht beziehungsweise die Sicht zu dünn. Fakt war: Durch die weiße Brühe konnte man von der Mittellinie aus den Sechzehner allenfalls erahnen. Irreguläre Verhältnisse, wie sie im rheinhessischen Hügelland nicht besonders oft, aber doch immer wieder mal vorkommen. Gerade zu dieser Jahreszeit.

Löchers erlebte das alles so: „Der Schiedsrichter-Assistent hatte dem Schiedsrichter mitgeteilt, dass er nicht bis zur anderen Seite des Spielfelds schauen kann.“ Der 39-Jährige stellte klar: „Die Entscheidung war absolut korrekt, es wären keine regulären Bedingungen gewesen.“ Auch René Novo richtete warme Worte an die Regelhüter – und speziell an Alexander Busch: „Er hat das sehr gut moderiert.“ Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.