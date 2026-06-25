Wegen Hitzewarnung: Neue Anstoßzeiten für die Relegationsspiele

– Foto: Symbolbild/Thomas Rinke

Die anhaltende Hitzewelle hat Sachsen-Anhalt wohl noch einige Tage im Griff. Am Sonnabend sind landesweit Temperaturen von bis zu 41 Grad Celsius vorausgesagt - erneut gilt eine Hitzewarnung. Aufgrund wird der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die beiden Relegationsspiele um den Verbandsliga-Aufstieg und um den Landesliga-Klassenerhalt wohl neu terminieren.

Update - 14:40 Uhr: Die Ansetzungen beider Relegationsspiele für Samstag, 19 Uhr, sind pro forma und nicht die finalen Terminierungen. Wir haben das im Artikel korrigiert.