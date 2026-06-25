Wegen Hitzewarnung: Neue Anstoßzeiten für die Relegationsspiele

Die anhaltende Hitzewelle hat Sachsen-Anhalt wohl noch einige Tage im Griff. Am Sonnabend sind landesweit Temperaturen von bis zu 41 Grad Celsius vorausgesagt - erneut gilt eine Hitzewarnung. Aufgrund wird der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die beiden Relegationsspiele um den Verbandsliga-Aufstieg und um den Landesliga-Klassenerhalt wohl neu terminieren.
Update - 14:40 Uhr: Die Ansetzungen beider Relegationsspiele für Samstag, 19 Uhr, sind pro forma und nicht die finalen Terminierungen. Wir haben das im Artikel korrigiert.
Ursprünglich waren die Duelle zwischen dem CFC Germania 03 und dem SSV 80 Gardelegen sowie zwischen dem SC Naumburg und dem SV Preussen Schönhausen für Sonnabend um 15 Uhr angesetzt - und damit zur wohl wärmsten Zeit des Tages. Das hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt angepasst. Beide Partien wurden pro forma für Samstagabend 19 Uhr angesetzt. Das könne sich in Absprache der Vereine aber noch ändern. Auch eine Austragung der Rückspiele in der neuen Woche ist nach FuPa-Informationen nicht ausgeschlossen.
In beide Rückspiele gehen die Heimteams mit einem kleinen Vorteil. Der CFC Germania 03 hat das Hinspiel beim SSV 80 Gardelegen am Mittwochabend mit 1:0 gewonnen. Der SC Naumburg setzte sich zu Gast beim SV Preussen Schönhausen mit 2:0 durch. Wann also final feststeht, wer in die Verbandsliga aufsteigt, wer in der LOTTO-Landesliga verbleibt und wer den Gang in die Landesklasse antreten muss, ist aktuell noch offen.