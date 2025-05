Wegen Frintrop-Sieg im Spitzenspiel: Dingden feiert Oberliga-Aufstieg

Spieltext SF Lowick - Schönebeck In der vorgezogenen Partie des 30. Spieltags standen sich Abstiegskandidat Sportfreunde 97/30 Lowick und die SG Essen-Schönebeck bereits am Mittwochabend in Lowick gegenüber. In einem einseitigen Duell, welches die Gäste dominierten, wurden die Essener ihrer Favoritenrolle schlussendlich mit einem deutlichen 6:2-Auswärtserfolg gerecht. Nachdem das Mittelfeld-Trio bestehend aus David Lenze, Nana Kwame Appiah und Yassine Bentaleb jeweils mit einem Treffer die 3:0-Pausenführung besorgten, ließen Abwehrchef Ishak Öztürk und Joker Reo Yoda nach dem Wiederanpfiff Treffer Nummer vier und fünf folgen, womit die Begegnung entschieden war. Dennoch kamen die Gastgeber durch Kapitän Niels Nijman und Mittelfeld-Akteur Peter Mayr noch zum doppelten Torerfolg, doch Yasar Cakir ließ mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 6:1 keine Rest-Hoffnungen bei den Hausherren aufkommen und besiegelte den klaren Auswärtssieg. Durch diesen verbleibt Schönebeck hinter dem SV Scherpenberg und Oberliga-Absteiger Sportfreunde Hamborn 07 auf Tabellenrang neun und wahrt den knappen Rückstand auf die Konkurrenten. Lowick hingegen steckt nach wie vor mitten drin im Abstiegskampf und steht sechs Zähler hinter dem rettenden Ufer auf Rang 16.

Meisterschaftsanwärter SV Blau-Weißen Dingden siegte bereits am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort mit 1:0 und geht somit den nächsten großen Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg und auch in Richtung Meisterschaft. In einer Partie, die bei weitem keine einfache für den Spitzenreiter darstellte, war es schlussendlich Top-Torjäger Mohamed Salman, der den entscheidenden Siegtreffer zugunsten der Blau-Weißen erzielte und diese damit zum zehnten Ligasieg in Serie führte. Der 26-jährige Topscorer traf bereits beim 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel und kommt durch den Torerfolg im Rückspiel nun auf 21 Saisontreffer und drei Assists, womit Salman den teaminternen Bestwert stellt. Durch den Heimdreier feiert der Ligaprimus bereits den 22. Saisonsieg und darf zudem, durch die Niederlage vom Tabellendritten SV Budberg im Spitzenspiel gegen den DJK Adler Union Frintrop am Sonntag, den ersten Oberliga-Aufstieg der Vereinshistorie bejubeln. Denn durch den Heimdreier und die gleichzeitige Niederlage des SVB können die Blau-Weißen schlechtestenfalls auf den zweiten Tabellenrang zurückfallen, welcher auch zum Aufstieg ausreicht. Auf diesem verbleibt Verfolger Frintrop, der mit sechs Punkten Rückstand den einzigen Titelkonkurrenten der Blau-Weißen darstellt. Für die Gäste aus Lintfort geht hingegen der Negativlauf weiter, schließlich bleibt der Tabellenzwölfte bereits zum dritten Mal in Folge sieglos und steht folglich lediglich sieben Punkte von der Grauzone entfernt.

In der ersten Sonntagsbegegnung trafen die beiden Schlusslichter SpVgg Steele und DJK Arminia Klosterhardt im Kellerduell aufeinander. Während die Hausherren aus Steele bereits vor dem Anpfiff als erster Absteiger feststanden, waren die Gäste gewillt, sich durch einen Auswärtsdreier noch am Leben zu halten. Dazu sollte es allerdings schlussendlich nicht kommen, da die Hausherren durch einen Last-Minute-Treffer noch den 1:1-Ausgleich erzielten und somit einen Punkt gegen Tabellennachbarn mitnahmen. Nachdem Samuel Zegadlo nach 20 absolvierten Minuten für die 1:0-Gästeführung sorgte, stellte SpVgg-Stürmer Jan-Lukas Lippeck mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit auf 1:1 und besiegelte den Abstieg des Tabellenvorletzten. Denn durch das Remis steht bereits vier Spieltage vor Saisonende fest, dass Klosterhardt zusammen mit Kontrahent Steele den Gang in die Bezirksliga antreten muss. Für die Arminia ist es nach 20 Landesliga-Jahren in Serie der erste Bezirksliga-Abstieg.

Für eine große Überraschung sorgte währenddessen Abstiegskandidat VfB Speldorf im Heimspiel gegen den Favoriten VfB Bottrop. Nach 90 Minuten und einem überzeugenden und einseitigen Auftritt verbuchte der Underdog schlussendlich einen deutlichen 4:1-Erfolg über den Aufsteiger aus Bottrop. Dabei begann die Partie für die Hausherren nicht wirklich erfolgreich, nach 36 Minuten Spielzeit knipste Gästestürmer Rene Biskup zur Führung und besorgte zugleich den Pausenstand. In der Halbzeitansprache schien Speldorf-Coach Dimitri Steininger dann aber genau die richten Worte gefunden zu haben, schließlich ließen die Grün-Weißen nach dem Seitenwechsel eine brisante Aufholjagd folgen. Nachdem Abwehrchef Johannes Büchner zum Ausgleich traf, schossen Doppeltorschütze Calvin Küper und Joker Alfred Appiah den Gastgeber in Führung und folglich zum Heimsieg. Durch diesen heimsen die Speldorfer absolute Big-Points im Abstiegskampf ein. Mit nun 39 Zählern auf der Habenseite springt der VfB auf den elften Tabellenplatz und somit zehn Punkte vor einen Abstiegsrang, womit der Klassenerhalt gesichert sein dürfte. Bottrop hingegen verliert den sechsten Tabellenplatz und fällt hinter Sportfreunde Hamborn 07 zurück.

Für Oberliga-Absteiger Sportfreunde Hamborn 07 war der 30. Spieltag dagegen ein gelungener. Nach einem umkämpften Spiel gegen Aufsteiger FC Blau-Gelb Überruhr setzten sich die Hausherren am Ende knapp mit 2:1 durch und revanchierten sich somit an der 2:5-Pleite aus dem Hinspiel. Auf Seiten der Sportfreunde trugen sich die Offensivkräfte Pascal Spors und Julian Keibel in die Torschützenliste ein, für Überruhr netzte Leon Fritsch. Mit den drei Punkten im Gepäck klettern die 07er auf den sechsten Tabellenplatz, die Blau-Gelben Gäste hingegen stehen mit fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Der Aufstiegs-Kracher zwischen den Oberliga-Aspiranten DJK Adler Union Frintrop und SV Budberg verlief erwartet ausgeglichen und hochspannend. Während die Hausherren mit drei sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger in die Begegnung gegangen waren, standen die Gäste dementsprechend unter Siegesdruck, schließlich waren die Schwarz-Weißen auf einen Auswärtsdreier angewiesen, um die Rest-Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz zu wahren. Doch dazu sollte es nicht kommen, da Frintrop durch einen Doppelschlag von Sturmtank Yannick Reiners nach 90 Minuten die Oberhand behielt. Der Anschlusstreffer von SVB-Verteidiger Jeremy Umberg eine Viertelstunde vor Schluss reichte am Ende nicht aus, in der Nachspielzeit erhielt der bereits ausgewechselte Fynn Leon Eckhardt zudem wegen wiederholter Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Durch den Heimerfolg im Spitzenspiel machen die Adler einen riesigen Schritt in Richtung Oberliga-Rückkehr, schließlich weisen die Unioner nun bereits einen Vorsprung von neun Punkten auf Budberg auf. Dieser könnte sich lediglich im Falle eines Anklage-Zuspruchs aus dem Scherpenberg-Spiel noch auf sechs Punkte verringern, aber auch dieser Vorsprung ist enorm. Zudem wahrt Frintrop den sechs-Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Dingden und bleibt somit in Reichweite zum Tabellenführer.

Wesentlich einseitiger verlief dagegen das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Scherpenberg und dem PSV Wesel. Während der Abstand zwischen den beiden Mannschaften vor Spielbeginn lediglich fünf Punkte betrug und folglich von einer Partie auf Augenhöhe auszugehen war, ließen die Hausherren ein Offensiv-Feuerwerk folgen und erzielten, wie bereits beim 6:0-Schützenfest im Hinspiel, ein halbes Dutzend Tore. Dabei stach insbesondere ein Akteur auf Seiten der Blau-Weißen hervor: Der seit Wochen in Topform auftrumpfende Marcio Jordan Blank schoss den Gastgeber mit einem Viererpack nahezu im Alleingang zum Heimdreier und sich damit zu Saisontreffern 27, 28, 29 und 30. Damit baut der im Sommer scheidende Topscorer seine Führung in der Torschützenliste weiter aus und trifft bereits im sechsten Ligaspiel in Folge. Sturmpartner Samet Sadiklar und ein Eigentor vollendeten zum 6:1-Kantersieg, für die Gäste trug sich lediglich Max Mahn in die Torschützenliste ein. Mit dem deutlichen Heimsieg verkürzt der SV den Abstand zu den Teams aus der oberen Tabellenhälfte und verbleibt auf dem achten Tabellenplatz. Allerdings haben die Blau-Weißen noch ein Nachholspiel, weshalb Scherpenberg im Falle eines Erfolgs einzig einen Punkt hinter dem viertplatzierten ESC Rellinghausen rangieren würde. Der PSV hingegen fällt durch die deftige Niederlage auf den zwölften Tabellenrang zurück und verpasst es, durch einen Auswärtsdreier den vorzeitigen Klassenverbleib bejubeln zu können.