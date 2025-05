Wegen Doppelbelastung: Rüdiger Koch hört bei den A/O-Frauen auf

Im Sommer ist Schluss! Rüdiger Koch führte die Frauen der SV Ahlerstedt/Ottendorf II aus der Bezirks- in die Landesliga und etablierte das Team dort als Aufsteiger. Nun beendet der 51-Jährige seine Tätigkeit nach drei Spielzeiten. Was die Gründe dafür sind und wer als Nachfolger bereitsteht.

Die Spielvereinigung löste das Ticket für die Landesliga im Juni 2024 in einem Herzschlagfinale gegen die Eintracht Elbmarsch über die Relegation. Erst in der 80. Minute erzielte Lea-Sophie Höft das Goldene Tor, mit dem A/O dem TSV Apensen in die fünfhöchste Spielklasse des Landes folgte. Im Moment grüßt die Koch-Elf als bester Aufsteiger von einem starken vierten Rang und hat den Sprung nach oben einwandfrei gemeistert.

Dass der Übungsleiter im Sommer seinen Posten zur Verfügung stellt, hat also selbstredend keine sportlichen Gründe. „Eigentlich ist es ganz einfach“, erklärt Koch, der hauptberuflich als Diplom-Ingenieur bei Airbus arbeitet. „Ich trainiere nebenbei noch eine U9, in der meine beiden Kleinen spielen. Und mit dem Training und den Spielen der beiden Mannschaften stehe ich in der Woche an sechs von sieben Tagen auf dem Platz – dazu habe ich auch noch einen nicht ganz unverantwortungsvollen Job.“