Die Tribünen blieben am Samstag und Sonntag in der BGL Ligue oftmals spärlich besetzt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wegen der WM? Zuschauerzahlen sinken in der BGL Ligue ins Bodenlose Nicht einmal 700 Zuschauer beim Differdinger Derby +++ F91 verteidigt Spitze mit Mühe +++ „big point“ für Hostert bei Fola

Offiziell mitgeteilte 137 Zuschauer in Petingen, 150 in Hesperingen, 151 bei Fola, 204 in Düdelingen, 168 am Samstag in Ettelbrück – der Zuspruch in Luxemburgs Fußball-Oberhaus sinkt ins Bodenlose. Sogar beim Differdinger Derby, in der letzten Saison mit rund 1.700 bzw. 1.300 Zuschauern sehr gut besucht, konnte man gestern nur etwas über 600 Fans begrüßen. Ob es mit der WM zu tun hat, lässt sich natürlich nicht wirklich beweisen, dies könnte dennoch naheliegend sein, zumal das Wetter am 2.Advent nicht berauschend war und es eigentlich nur eine wirkliche Spitzenpartie gab. Dass aber in der 2.Division in Harlingen oder in der 1.Division in Lorentzweiler jeweils um die 200 Zuschauer für Dritt- bzw. Viertliga-Fußball waren, rückt die luxemburgische Elite-Liga nicht unbedingt in ein besseres Licht.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Am Samstag eröffneten Etzella und Racing den 14.Spieltag. Der Pokalsieger ging als knapper, aber verdienter Sieger hervor. Das Tor des Tages fiel nach einer guten halben Stunde, als Ahmetxhekaj das Leder an der Strafraumkante eroberte und es Jérôme Simon überließ, der mit einem wunderschönen, hohen Schuss über Maltas Nationalkeeper Galea zum 0-1 traf (33.‘). Vor diesem Treffer als auch Mitte der zweiten Hälfte hatte Ettelbrück zwar die eine oder andere teils auch gute Torchance, doch die hatten die Gäste auch. Nach einem Platzverweis für Krmaric (70.‘) war an ein Comeback von Ettelbrück nicht mehr zu denken, so dass Racing den vollen Einsatz bekam.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Immerhin waren beim Duell der beiden Aufsteiger Monnerich und Käerjeng 340 Zuschauer anwesend, die ein gerechtes wenn auch spätes 1-1 sahen. Die Partie ging gut los mit jeweils einer Großchance auf jeder Seite. Nach einer zu kurzen Faustabwehr von Husovic fackelte Leroux nicht lange und schoss mit einer schönen Direktabnahme über den Monnericher Torwart zum 0-1 in die Maschen (13.‘). Mit diesem Spielstand wurden die Seiten in einer bis dahin attraktiven Begegnung gewechselt. Auch der Beginn der zweiten Halbzeit gestaltete sich ähnlich, mit leichten Vorteile für den FCM. Als man dann schon von einem Gästeerfolg ausgehen konnte, parierte Frising einen Schuss des eingewechselten Da Silva genau in die Füße von Mokrani, der zum späten aber verdienten 1-1 abschloss und dies sogar in Unterzahl, da Clayton De Sousa (Monnerich) nach 69 Minuten gelb-rot gesehen hatte, ein Schicksal das dem Käerjenger Sousa kurz nach dem Ausgleich ebenfalls widerfuhr.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Rosport verlangte Düdelingen alles ab und schnupperte nach dem 0-0 gegen Swift am gestrigen frühen Nachmittag bereits an der nächsten Überraschung – 2006 gelang der letzte Erfolg gegen F91! - als Joker Moussaki per Flugkopfball nach Flanke von Ouassiero kurz vor Schluss doch noch das 1-0 erzielen konnte (86.‘). Damit nicht genug: ein weiter, eröffnender Pass über das halbe Spielfeld erreichte Sinani, der auf und davon zog um den Deckel drauf zu machen (2-0, 90.‘). Aufgrund der optischen Überlegenheit geht der Heimsieg wohl in Ordnung, doch Rosport spielte auch im „Stade Jos Nosbaum“ nicht wie ein Abstiegskandidat und kann auf den zuletzt gezeigten Leistungen aufbauen.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Die schöne Serie von Jeunesse von fünf Spielen ohne Niederlage ist gerissen, Mondorf gewann verdient und konnte sich aus einem kleinen Zwischentief befreien. Fernandes brachte die Gastgeber durch ein Abstaubertor früh in Führung (1-0, 3.‘), die danach das Spiel bestimmten, ohne aber nachlegen zu können. Aufgrund einer Nachlässigkeit wurde man unmittelbar vor dem Pausentee bestraft: Machado konnte einen aus knapp 25 Metern von Larrière getretenen Freistoß nicht festhalten, Seck war zur stellte und staubte zum Ausgleich ab (1-1, 45.‘). Der zweite Abschnitt gehörte dann größtenteils Mondorf, das Jeunesse kaum zur Entfaltung kommen ließ. Das verdiente 2-1 erzielte Abdelkadous aus kurzer Distanz nach erneutem Zuspiel von Foufoue (59.‘). In der Nachspielzeit vertändelte Jeunesse den Ball im defensiven Mittelfeld, Mendes bediente Keita schön in den Lauf, der zum entscheidenden 3-1 ins kurze Ecke traf (90.‘+4). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen >> Zuschauer

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Niederkorn war über weiter Strecken die bessere Elf im Derby beim FC Differdingen 03, musste aber einen sehr langen Anlauf nehmen, um am Ende dann doch zu gewinnen. Einen Freistoß von links Außen konnte Monteiro per Kopf zum 1-0 über die Linie drücken (9.‘), keine zehn Minuten später konnte sich FCD-Keeper Mafoumbi als Vorlagengeber feiern lassen, als sein schneller und weiter Abschlag Barbosa Cabral erreichte, dieser mit einem Haken frei stand, um an Latik vorbei auf 2-0 zu erhöhen (16.‘). Niederkorn steckte den Kopf aber nicht in den Sand, erarbeitete sich teils gute Torchancen und konnte unmittelbar vor der Pause verkürzen. Eine Ecke von rechts köpfte Filet zum 2-1 ins Netz (45.‘+1). Differdingens erster guter Abschluss durch Almeida kurz nach Wiederbeginn sollte die einzige nennenswerte Torgelegenheit der Gastgeber nach der Pause bleiben. Als Oliveira nach einer Rudelbildung rot sah, war Niederkorn im Vorteil und konnte diesen auch ausnutzen. Nach einer schnellen Kombination über mehrere Stationen gelangte Filet frei vor Mafoumbi an den Ball und traf zum 2-2 (72.‘). Zum Schluss ließen sie die Hausherren die Butter dann noch ganz vom Brot nehmen: Joker Hend nahm sich am linken Strafraumeck ein Herz und traf wunderschön in den rechten Winkel zur entscheidenden 2-3 (89.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Unter Neu-Trainer Stefano Bensi kam Fola Esch nicht gut ins Spiel gegen Kellerkonkurrent Hostert. Nach sehr mäßigem Beginn von beiden Seiten waren es die Gäste, die sich dem gegnerischen Tor zusehends annäherten und nach einer knappen halben Stunde fiel dann das Tor des Tages, als Bidon Amehi zu dessen 0-1 bediente (28.‘). Im Verlauf der zweiten Halbzeit intensivierte Fola seine Bemühungen, wurde besser, was in der Konsequenz auch Räume für Hostert eröffnete. Am Ende blieb es beim knappen Gästeerfolg, einem sehr wichtigen, wenn man sich die Situation in der Abstiegszone vor Augen führt.