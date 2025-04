Wegen der Baller League? Chemie Leipzig schmeißt Dennis Mast raus

Dazu wurde erklärt: „Wir haben in den vergangenen Wochen betont, dass wir von jedem Einzelnen 100 Prozent und mehr Einsatz für den Klassenerhalt brauchen und auch erwarten - egal, ob im Spiel oder im Training. Was darunter zu verstehen ist, darüber sind die Vorstellungen von Dennis Mast und uns zu unterschiedlich."

Am Dienstagabend teilte Chemie Leipzig mit, dass Dennis Mast fortan nicht mehr zum Kader der BSG gehören wird. Diese Nachricht kam durchaus aus dem Nichts, auch wenn sich der ein oder andere Fan in den Sozialen Netzwerken durchaus für die Entscheidung aussprach. Der Leipziger Regionalligist vermeldete, dass sich Sportliche Leitung und Trainerteam in Absprache mit dem Vorstand zu diesem Schritt entschieden haben.

Der 33-jährige zentrale Mittelfeldspieler fehlte am gestrigen Ostermontag beim Kellerduell gegen Viktoria Berlin, das Chemie vor heimischem Publikum mit 4:0 gewann, gänzlich im Kader, lief stattdessen abends erneut in der Baller League auf. Dieses Engagement in der Hallen-Liga sorgte unter Chemie-Fans schon seit Wochen für Gesprächsstoff. Neben Mast sind auch Florian Brügmann und Stanley Ratifo Teil dieser Liga, die immer montags in Berlin gespielt wird. Vom Verein gab es damals die Freigabe unter der Prämisse, dass die drei weder Spiel noch Trainingseinheit bei Chemie verpassen.

Ob die Baller League nun ausschlaggebend für die Entscheidung des Vereins war, bleibt unklar. Dennis Mast, der im Herbst 2021 nach Leutzsch wechselte und wichtiger Bestandteil des Teams war, wird Chemie Leipzig nach Vertragsende im Juni 2025 endgültig verlassen. 130 Spiele absolvierte der gebürtige Brandenburger mit dem Goldenen C auf der Brust, führte das Team dabei zeitweise auch als Kapitän aufs Feld.